Türkan Şoray’ın filminden esinlenip gecekondu inşa ettiler

Antalya'da bir dönem en fazla gecekondunun yer aldığı Kepez ilçesinde, belediye Dokuma Park'ın içerisine gecekondu inşa etti. Türkan Şoray'ın oynadığı 'Sultan' filminden esinlenilerek inşa edilen gecekondu, müze olarak kullanılacak.

Kepez Belediyesi, Türkan Şoray’ın başrolünde yer aldığı ‘Sultan’ filminden esinlenilerek gecekondu inşa etti. Tasarımını mimarların yaptığı, inşaatını belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği gecekondu, Dokuma Park’ın içerisine inşa edildi. Gecekonduya konulan eski eşyalar sayesinde ziyaretçiler geçmişe yolculuk yapacak.

12 YILDA 90 BİN GECEKONDU ORTADAN KALKTI

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, son 12 yıl içerisinde Kepez ilçesinde 90 bin gecekondunun ortadan kaldırıldığını anlattı.

90 bin gecekondunun kavgasız, gürültüsüz, vatandaşların rızalarını alarak kaldırıldığını aktaran Hakan Tütüncü, “Gecekondu mahallelerimiz ortadan kalkınca, dedik ki bundan 10-20 yıl sonra bu şehirde yaşayanlar, bu şehrin hatıralarını en iyi şekilde görsün diye Dokuma Park’ın içerisine o gecekondu günlerini hatırlatan gecekonduyu, etnografik özelliklerle birlikte inşa etmek istedik. Bu gecekondu mimarlar, müze uzmanları, heykeltıraşlarla yapıldı” dedi.

Türk sinemasının en önemli yapıtlarından biri olan, Türkan Şoray’ın başrolünde oynadığı ‘Sultan’ filminden esinlenerek bu gecekonduyu inşa ettiklerini belirten Tütüncü, “Sultan filmindeki Türkan Şoray’ın gecekondusunun tıpkısını buraya yaptık. İçerisini etnografik özelliklere göre döşedik. Antalya’nın, Kepez’in içerisindeki gecekondular nasılsa, orada nasıl bir yaşantı varsa o şekilde yaşantıyı resmettik. Onunla ilgili müzeci arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaptı. Aslında bir dönem canlandırmasının yapıldığını söyleyebiliriz” diye konuştu. (DHA)