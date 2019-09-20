Türkiye, Küresel İklim Grevine hazır

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesi 20 EylüL'de dünyanın her yerinde aktivistler iklim grevi için toplanacak. Friday's for Future ve Sıfır Gelecek organizasyonları da İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok şehrine iklim grevi çağrısı yaptı.

23 Eylül Pazartesi günü New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yönetiminde gerçekleşecek olan İklim Eylem Zirvesi’nde, 2030 yılında küresel ısınmayı 1.5 derece sınırında tutmak için somut planların duyurulması bekleniyor. 20-27 Eylül arasında da dünyanın dört bir yanında iklim grevleri gerçekleşecek. Ülkemizde “Sıfır Gelecek” adı altında da Türkiye’deki çevre kurumları da bu grevleri destekleyecek.

Pasifik Adaları’ndan Yeni Zelanda’ya bir çok ülkede eylemler sürüyor. Organizatörlerin açıklamasına göre sadece Avustralya’da 300 bine yakın aktivist iklim grevinde. Türkiye’de de bir çok şehirde Sıfır Gelecek kampanyası altında bir çok şehirde eylem planı yapıyor. İklim krizini kamuoyunun gündemine taşımanın yanı sıra Türkiye’deki yetkililerin de bir an evvel iklim krizine karşı somut adımlar atılmasını istiyor. Zirvede, 2030 yılına kadar sıfır karbonlu bir geleceğe yönelik planlamaların hayata geçirilmesi talep ediliyor.

Nobel Ödülü’ne layık görülen 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg de eylemlerin yakından takipçisi oldu. Twitter hesabından “Sidney’de çok büyük bir kalabalık mevcut. Avustralya artık standartlarını netleştiriyor” açıklamasında bulundu. Avustralya’nın başkendi Canberra’da 12 yaşındaki ilkokul öğrencisi, sınıf arkadaşlarıyla eyleme katıldı. Eyleme katılmasını “Yaşadığımız dünya okuldan ve derslerden çok daha önemli” şeklinde savundu. Genç aktivist, “Siyasetçiler okula gitmememizden endişe duyuyor ama yaşadığımız dünyada nasıl bir tehlikenin içinde olduğumuzu öğrendik ve bunun hakkında bir şeyler yapabiliriz. Okula gitmemiz önemli ama dünyayı gelecek nesiller için kurtarmamız daha önemli” açıklamasında bulundu.

İstanbul’da ise aktivistler 20 Eylül Cuma günü saat 14:00’da Kadıköy İskele Meydanı’nda yapılacak basın açıklamasının ardından 16:00’da Yoğurtçu Parkı’nda buluşacak. Saat 18.00’da ise Sıfır Gelecek Müzik Festivali kapsamında sanatçıların desteğiyle konserler gerçekleştirilecek. Sanatçılar arasında Nil İpek, Pınar Keleş, Güney Marlen gibi isimler yer alıyor.

Eylemin İzmir ayağında ise saat 15:00’da Gündoğdu Meydan’ındaki öğrenci greviyle başlayacak. Alsancak İskelesi’nde bir basın açıklamasıyla devam edecek olan eylem 18:00’da İzmir İklim Yürüyüşüne geçecek. Akşam 19:00’da ise Kültürpark Sahne’de İzmir İklim Festivali başlayacak.

Bursa’da Nilüfer İklim Festivali ismiyle de etkinlikler düzenlenecek. Saat 14:00’da Nilüfer Kent Konseyi önünden Üç Fidan Parkı’na yürüyüşle başlayacak olan etkinlikler, 14:30’da İklim Krizi Forumu ile devam edecek. Diğer yandan Bursa Tabipler Odası da iklim krizine dikkat çekmek için bir basın açıklaması yapacak.

Muğla Milas’ta ekoloji aktivistleri Karacahisar, İkizköy sınırında kesilmek için ayrılan orman alanda 14:00 ve 17:00 saatleri arasında etkinlik düzenlenecek.

Malatya’da eylemler Battalgazi’de saat 12:00’da başlayacak. Eskişehir’de ise aktivistler saat 15:00’da Espark alışveriş merkezi önünde toplanacak.

Ankara’daki eylemlerin adresi ise Ankara’nın simgelerinden Kuğulu Park. Eylemin başlama saati ise saat 14.00.