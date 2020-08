Türkiye’nin en yüksek dağına 61 yaşında ikinci kez tırmandı

Dağcılık ve doğa sporlarıyla ilgilenen 61 yaşındaki Kemal Erece, yaptığı tırmanış ile Türkiyenin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nın zirvesini 2. kez gördü. İlk kez 12 yıl once 2008 yılında tırmandığı Ağrı Dağı’na özel bir ilgi duyan Kemal Erece, aradan geçen 12 yılın ardından yeniden Ağrı Dağı’nın zirvesine çıktı.



Bir doğa aşığı olduğunu, dağcılığın yanı sıra trekking de yaptığını belirten Erece; “12 yıl önce Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkmıştım, şimdi ikinci kez yine bu dağa çıkmanın gururunu yaşıyorum. Ağrı Dağı’na çıkmak sanıldığı gibi kolay değil hava şartlarının da uygun olması gerekiyor gerçekten zorlu bir parkur. Profesyonel dağcılar için bölgede bir cazibe merkezi olan 5137 metre yüksekliği bulunan Ağrı Dağı'na her yıl binlerce yerli ve yabancı dağcı tırmanıyor. Mesela bizim dağcıların yanı sıra her gün Rusya ve Gürcistan'dan 100-150 dağcı Ağrı'ya geliyor. 2020 Ağrı Dağı tırmanışıma üyesi olduğum dernekler adına değil, bireysel olarak katıldım. Bu yıl ilk tırmanışımıza 25 Temmuz 2020 tarihinde başladık, ama 4.900 metrede -15, -20 derecede yakalandığımız yoğun fırtınadan dolayı zirve tırmanışımızı gerçekleştiremeyip geri dönmek zorunda kalmıştık. Ağustos ayında yeniden tırmanmaya karar verdik ve güzel bir havada tırmanışımızı gerçekleştirdik Ağrı'nın zirvesine ulaştım ve şanlı Türk Bayrağımızı Ağrı Dağı'nın zirvesinde dalgalandırmaktan onur duydum. Ağrı Dağı zirve etkinliğimizi, yaklaşık 22 saat süren yolculuk sonunda sağlıklı bir şekilde sonlandırdık. Bu gurur bana yeter. Şunu da önemle belirtmeliyim ki; bu tırmanışımı 90 yaşındaki canım annem Türkan (Şükran) Erece'ye adıyorum” dedi. İHA