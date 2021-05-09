Türkmen çocukların Atatürk aşkı

Başta Irak ve Suriye kökenli göçmenlere yardım amacıyla Ankara'da kurulan Gökay Dayanışma ve Yardım Derneği, onlarca Türkmen çocuğu ve ailesine umut oluyor. 3 yıl önce kurulan dernek bugüne kadar yüzlerce çocuğa ve aileye yardım eli uzattı, Türkmen ailelerinin çocuklarının kalbine de Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi aşıladı.

Türkiye kültürünü göçmenlere öğretmek için kolları sıvayan dernek, geçtiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara Atatürk'ü anlatan kitaplar ve Türk Bayrağı hediye etti.

‘ATATÜRK SAYESİNDE'

Atatürk'ün her Türk'ün sahip çıkması gereken bir değer olduğunu ifade eden Gökay Dayanışma ve Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Almula İdil Kılıç, “Bugün, bu topraklarda varlığımızı sürdürüyorsak Atatürk'e borçluyuz, ülkemizdeki konuk göçmenler de bu topraklarda rahat nefes alabiliyorlarsa onlar da bunu Atatürk'e borçlu. Biz de Türkmen ailelerimizin çocuklarına Atatürk'ü tanıtmak, miniklere Atatürk sevgisi aşılamak ve Cumhuriyet değerlerini öğretmek için birtakım etkinlikler gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Çocuk demek, sevgi demekti”

Her 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda çocuklara Atatürk sevgisini aşılamak için çeşitli hediyeler verdiklerini belirten Almula İdil Kılıç, şunları söyledi: “Ulu Önder Atatürk, yaşamı boyunca tüm sevdiklerine hangi yaşta olursa olsun ‘çocuk' diye seslenirdi. Onun sözlüğünde çocuk ‘sevgi' demekti. Biz de Atatürk'ün çocuklara verdiği bu değeri Türkmen çocuklarımızın minik kalplerine yerleştirmeye çalışıyoruz. Türkmen çocuklarının hafızalarında, yaşadıkları ülkeye ve şanlı bayrağımıza dair anılar biriktirmelerini hedefliyoruz.”