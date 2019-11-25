‘Ucube’ye 20 bin lira daha!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Ucube’ demesinin ardından yıkılan Kars’daki 'İnsanlık Anıtı’ için 20 bin lira daha tazminat kararı çıktı.

Asuman ARANCA-ANKARA

Anayasa Mahkemesi heykeli yapan sanatçı Mehmet Aksoy'a “İfade ve sanat özgürlüğünün'' ihlal edildiği gerekçesiyle 20 bin lira tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Heykeltraş Aksoy daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında tazminat davası açmış ve İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile 10 bin lira kazanmıştı.

Heykeltraş Aksoy, Kars Belediyesi'nin talebi doğrultusunda 2006'da kenti kuşbakışı gören Üçler Tepesi'ne İnsanlık Anıtı adını verdiği bir heykel yaptı. 2011'de Kars'a gelen Erdoğan, bu heykeli görünce “Ucube” diye tanımladı ve heykelin kaldırılması talimatı verdi. Daha sonra heykel yıkıldı. Bunun üzerine heykeltıraş Aksoy, 2014 yılında Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

KORUNMASI GEREKİRDİ

Başvuruyu inceleyen ve 5 yıl sonra karar veren AYM, Aksoy'un heykelinin yıkılmasının ifade ve sanat özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğini belirterek, 20 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Oy çokluğu ile alınan kararda, heykelin yapımından yıkılmasına kadar geçen süreçte, kamu organların, sanat eserinin korunması için çaba göstermediği de vurgulandı.

Kararda, ‘'Söz konusu heykel diğer ifade türlerine göre daha fazla koruma görmesi gerekirken yıktırılmasının, demokratik bir toplumda gerekli ve son çare olduğu ortaya konulamamıştır” denildi. Aksoy, daha önce de heykele ilişkin “Ucube” sözleri nedeniyle dönemin Başbakanı Erdoğan aleyhine tazminat davası açmış, mahkeme de Erdoğan'ın 10 bin lira tazminat ödemesine karar vermişti.