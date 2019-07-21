Uğur Dündar adına sakız diktiler

Bu bağlamda Uğur Dündar “Atatürk ve Cumhuriyet” temalı bir konferans verdi. Söyleşinin ardından Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Dündar adına dikilen ağaç fidanları belgesini verdi.

“30 AĞUSTOS CUMHURİYET'İN ÖNSÖZÜDÜR”

Çeşme Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1926'da ilk kez Çeşme'ye gelmesini bir dizi etkinlikle kutluyor. Etkinlikler kapsamında usta gazeteci, SÖZCÜ Yazarı Uğur Dündar, “Atatürk ve Cumhuriyet” başlıklı konuşma yaptı. Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın da aralarında olduğu Çeşmeliler ve tatilciler söyleşiye büyük ilgi gösterdi.

Dündar, Atatürk'ün İzmir'de kendisine dönük menfur suikast girişimi sonrasında Çeşme'ye gelerek yaşadığı gerilimi sekiz gün boyunca bu güzel beldede aştığını ifade etti. Dündar, Atatürk'ü ve Cumhuriyet’i anlamak için Milli Mücadele’nin önsözü olan ve destansı bir direniş zaferi olan Çanakkale'yi, Dumlupınar'ı, 30 Ağustos'u, 9 Eylül'ü anlamak gerektiğini aktararak, 30 Ağustos'un da Cumhuriyet’in önsözü olduğunu belirtti. Çanakkale Anıtı'nın ve Dumlupınar'ın kaderine terk edilmişliğini aşmada rol oynayacak tesislerin yapılış macerasını da duygulu bir şekilde anlatan Dündar, konuşmasının sonunda kendisini dinlemeye gelen Çeşmelilerle birlikte “Mustafa Kemal'in Askerleriyiz” sloganını haykırdı. Konuşması sonrasında Uğur Dündar'a Çeşme Belediyesi'nce adına Sakızlar mevkiinde 10 adet sakız ağacı dikildiğine ilişkin bir belge takdim edildi.

ORAN : “ATA'YA BAĞLILIĞIMIZI HAYKIRIYORUZ”

Gecenin devamında tümüyle Çeşmeli sanatçıların yer aldığı ve beğeniyle izlenen etkinliklere geçildi. Burcu Olguner-Görkem Dizdar “Mazi Kalbimde Yaradır” adlı tango gösterisi sundu. Aslı Çilek-Dolun Doyran'ın “Dansın Rengi” adlı bir bale eserini sahneye koymasından sonra İzmir Devlet Senfoni Quarted topluluğu da vals ve tangolar ile sahne aldı. Çeşme Belediye Başkanı Oran, gecenin sonundaki konuşmasında “Ülkemizin ve İzmir'in Ata'ya olan hayranlığını, saygısını ve bağlılığını bir kez daha Çeşme'den tüm dünyaya haykırıyoruz” dedi.

Üç günlük etkinlik kapsamında Yaşar Aksoy'un “Hasan Tahsin'den Mustafa Kemal'e” adlı belgesel gösterimi, Çeşme Kültür ve Sanat Derneği TSM Korosu'nun “Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar” konseri, Henri Benazus koleksiyonundan “Çağdaş Atatürk Fotoğrafları” ve “Cumhuriyetimizin Öncü Kadınları” konulu fotoğraf sergileri yer alıyor.