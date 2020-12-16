Uğur Mumcu’nun adı Körfez’de de yaşayacak

Aydınlanma ve demokrasi mücadelemizin en değerli önderlerinden Uğur Mumcu'nun adı İzmir Körfezi'nde de ölümsüzleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi "Filomuzun beşinci feribotuna hangi ismi verelim?" diye sordu, İzmir halkı oy çokluğuyla "Uğur Mumcu" yanıtını verdi. İzmirlilerin davranışı "Böyle olur yurtsever gazeteciye halkın vefası" dedirtti.

Körfez’de toplu ulaşım imkanlarını artırma yolunda yatırımlarına devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, filoya beşinci arabalı vapuru dahil etti. Feribota hangi ismin verileceğine ise İzmir halkı karar verdi. Belediyenin isim önerileri arasında en çok oyu Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet kazanımlarının yılmaz savunucusu, soruşturmacı gazeteci Uğur Mumcu aldı. Katledilişinin üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen asla unutulmayan ve ölümsüzleşen Uğur Mumcu’nun adının son olarak yeni feribota verilmesi, “Böyle olur yurtsever gazeteciye halkın vefası” dedirtti.

İLK SEFER TÖRENİNE GÜLDAL MUMCU DA KATILDI

Avrupa’nın en genç deniz toplu ulaşım filosuna sahip, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDENİZ bünyesine beşinci araba vapuru da dahil edildi. İzmir’in kaynaklarıyla Tuzla Tersanesi’nde inşa edilen feribotun ilk seferi bugün yapıldı. Sefere Uğur Mumcu’nun eşi, 23’üncü ve 24’üncü dönem CHP İzmir Milletvekili Güldal Mumcu da katıldı.

İLK YOLCULARA SÜRPRİZ KARŞILAMA

Belediye Başkanı Tunç Soyer feribotun ilk arabalı yolcusu Dr. Önder Bayata ile ilk yaya yolcusu Berrin Kotan’a günün anısına çiçek ve plaket takdim etti. Bayata, arabalı vapurun ilk yolcusu olmanın güzel bir anısı olacağını belirterek, “Özellikle feribotun isminin Uğur Mumcu olması da beni ayrıca duygulandırdı. Başkanımız Tunç Soyer’in yayaya önem veren, bisiklet ulaşımını teşvik eden yatırımlarını çok beğeniyorum” diye konuştu.

İstanbul'da yaşayan arabalı vapurun ilk yaya yolcusu Berrin Kotan ise bu sürpriz karşısında çok şaşırdığını belirterek, yeni feribotun İzmirlilere hayırlı uğurlu olmasını dileğinde bulundu.

KÖRFEZ VAPURLARI KORNA SESLERİYLE SELAMLADI

Ardından kurdele kesilerek Uğur Mumcu Araba Vapuru hizmete alındı. Uğur Mumcu köşesini ziyaret eden yolcular, anısına kırmızı karanfiller bıraktı. Kaptan köşküne çıkan Soyer ile Güldal Mumcu gemi seyir defterini imzaladı ve korna çalarak feribotun ilk seferini başlattı. Körfez vapurları da Uğur Mumcu feribotunun Körfez'deki yolculuğunu korna sesleri ile selamladı. Soyer ile Mumcu, yolculara seferin sonuna gelindiğini bildirmek amacıyla kampana çaldı.

“İZMİRLİLER İLE GURUR DUYUYORUM”

Uğur Mumcu arabalı feribotu ile Uğur Mumcu’nun isminin Körfez’de de yaşayacağını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Pandemi ve kriz dönemleri özgür, bağımsız gazeteciliğin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Ekmek gibi su gibi hepimizin haber almaya ihtiyacı var. Uğur Mumcu özgür ve bağımsız gazeteciliği, aydın kişiliği ile Türkiye'ye ilham vermiştir. Feribotumuza ismini veren İzmirlilere de şükranlarımı sunuyorum. İzmirli olmaktan gurur duyuyorum” dedi. Soyer, vapur ve iskele sayısının artacağını sözlerine ekledi.

“UĞUR MUMCU DENİZLERİN ÜSTÜNDE DE HALKLA BULUŞTU”

Bugün Uğur Mumcu adını taşıyan feribotun ilk seferine katılmaktan büyük onur duyduğunu kaydeden Güldal Mumcu ise, “Çok heyecanlıyım, buruk bir mutluluk duyuyorum. İzmir halkına ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki denizlerin üstünde, sonsuzluğun altında Uğur Mumcu adı İzmir halkıyla buluştu” dedi.

FERİBOTUN ÖZELLİKLERİ

98 metre boyunda ve 15 metre eninde, 51 araç, 12 bisiklet ve 10 motosiklet taşıyabilen feribot, kapalı yolcu salonunda 194, açık yolcu salonunda 128 olmak üzere toplam 322 yolcuyu misafir etme kapasitesine sahip. Her iki yanında iki adet engelli asansörü de bulunan feribotta televizyon yayınları, kablosuz internet, telefon-bilgisayar şarj prizleri, güvertede birbirinden bağımsız iki adet evcil hayvan kafesi, kütüphane, kafe, bebek bakım odası, iki erkek, iki kadın ve bir engelli tuvaleti, görme engelli yolcular için kabartmalı uyarı ve yönlendirme işaretleri, engelli yolcuların araçlarına özel park yerleri, kapalı yolcu salonunda klima, tekerlekli sandalye park yerleri, 2-5 yaş arası çocuklar için oyun alanı bulunuyor.