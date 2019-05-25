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Uludağ’da doğalgaz için ağaçları kestiler
Uludağ’da doğalgaz için ağaçları kestiler
Bursa'nın oksijen deposu Uludağ'da doğalgaz ve kanalizasyon hattının geçeceği yol genişletme çalışmasında çok sayıda ağaç kesildi.
Halil ATAŞ
Yaşam 25 Mayıs 2019 - 11:55

Bursa Dağcılık Kulübü, BAKUT, ALFA FOREVER ve DOĞADER üyeleri, Orman Bölge Müdürlüğü’ne konuyla ilgili şikayet dilekçesi vererek, müdürlük binası önünde basın açıklaması yaptılar.

Grup açıklamasında; Uludağ’da doğalgaz ve kanalizasyon hattının geçeceği yol genişletme çalışmasında çok sayıda ağacın kesildiğini duyurdu.

Uludağ Teferrüç’den Kadıyayla ve Kirazlı’ya doğru başlanan yol genişletme ve ağaç kesimine karşı olduklarını açıklayan gurup açıklamasında şunları kaydetti; “Söz konusu çalışmanın, Uludağ-Kirazlı'ya doğru devam edecek doğalgaz ve kanalizasyon hattı için yapıldığını öğrendik. Bu çalışma da yol daha sonra araç çıkışına uygun hale getirilirse, yol kenarında yapılaşma ve kaçak ağaç kesimi olacağını biliyoruz. Bunun sonucunda Uludağ ormanları ve Milli Park’ın zarar görmesinden endişe ediyoruz. Doğalgaz ve kanalizasyon altyapı çalışmasının ağaç kesimi olmadan ve yol genişletilmeden yapılmasını ve söz konusu çalışma bittiğinde, araç çıkışının yasaklandığı bir orman yolu olarak, doğal haliyle kalmasını istiyoruz”

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