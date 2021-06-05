Uludağ’da görüntülendi! Boyu bir metreyi aşıyor…

Afrika’da belgesellerden görmeye alıştığımız devasa büyüklükteki dev karınca yuvaları Uludağ’da ortaya çıktı. Özellikle kene düşmanı olan kırmızı orman karıncalarının yaptıkları yuvalar, çam ağaçlarının diplerinde ilginç görüntüler oluşturuyor.

YUVALARI TOPRAĞIN ÜSTÜNDE

Toprak altına yuva yapmayan bu karıncalar toprak üzerindeki ağaç kovuklarına yuva yapıyor. Ormana çok faydası olan bu karıncaların hiç zararı dokunmuyor. Bu karıncalar yuvasının olduğu 30-40 dekarlık alanda kene de dahil zararlı böcekleri temizliyor. İsmini salgıladığı formik asitten alan kırmızı karınca, Anadolu’da yetişen diğer karıncalara göre daha iri ve büyük yapıya sahip.

TÜKÜREREK YOK EDİYORLAR

Uludağ Milli Parklar Alan Kılavuzu Hasan Ören, şunları söyledi:

“Bu karıncalar orman zararlılarının baş düşmanıdır. Her türlü tırtılı, böceği, yaprak arılarını ve bitki bitlerini yiyerek ormana fayda sağlarlar. Bir karınca kolonisinde 300 bir işçi karınca bulunmaktadır. Bir koloni yılda 24 kilo zararlı böceği yemektedir.”

“Yuvalarını kurumuş ağaç kütükleri yanında kurarlar ve et obur canlılardır. Bunların ağızlarında formik asit vardır. Bir canlıyı yok edecekleri zaman tükürerek formik asidini salgılayarak etkisiz hale getirip yok ederler. 1 hektar alanda 15 tane yuva bulunur.”

“Bu karıncaları Uludağ Çobankaya ve Sarıalan arasında çok görmekteyiz. Toprak altında galeriler açarak kışı 1 ve 2 metre derinlikte geçirmektedirler. Bir kolonisi yılda 100 bin zararlı böceği yok ediyor. Bu karıncaların muhakkak korunması lazım” dedi. (İHA)



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