Umut Önder Altıntaş: Kadını baş tacı etmeyen başarılı olamaz

Girişimci işadamı Umut Önder Altıntaş'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Altıntaş Holding; inşaat, gıda, hizmet, sigorta, lojistik gibi farklı alanlarda faaliyetlerini sürdürüyor. Pandemi nedeniyle birçok şirketin ekonomik açıdan zor günlerden geçtiğini belirten Altıntaş, daha önce aldıkları kararlar sayesinde Altıntaş Holding'in bu süreci hasarsız atlattığını söyledi: “Pandeminin çoğu firmayı olumsuz etkilediği 2020 yılında, daha önceki aksiyonlarımız sayesinde şirketimiz hasar almadı. Aksine, yeni alımlar ve projelerimizle ciromuzu da faaliyetlerimizi de artırdık. Avrupa, ABD ve Orta Doğu'daki gelişmeleri de göz önüne alarak, pandemi sonrası için yeni yatırımlar yapmak üzere şimdiden planlamalarımızı yapmış durumdayız.”

HERKES ÜZERİNE DÜŞEN FEDAKARLIĞI YAPMAK DURUMUNDA

Ankara Lojistik Üssü'nün kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi olan, Türkiye Genç İş Adamları Derneği'nin (TÜGİAD) yönetim kurulunda görev alan, aynı zamanda Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne (TÜSİAD) de üye olan Umut Önder Altıntaş, Türkiye'deki işsizlik ve istihdam konusunda da çalışmalar yaptıklarını ifade etti: “Şu anda karantina ve kısıtlamalar nedeniyle hammadde temininden işgücüne kadar her kesim olumsuz bir etki altında. Özellikle perakende çalışan hizmet sektörü süreçten daha fazla etkilendi. Bu soruna çözüm aramaktayız. Çünkü ekonomiyi ayakta tutmak zorundayız. Bunun için herkes üzerine düşen fedakarlığı yapmak durumunda.”

DERNEĞİN ADI DEĞİŞMELİ

İş dünyasına dair olumlu bir gelişmeden de bahseden Umut Önder Altıntaş, kadınların artık çalışma hayatında daha etkin olduklarını söyledi. “Kadını baş tacı etmeyen hiçbir işletmenin başarılı olamayacağı inancındayım. Bu nedenle iş yerlerimde kadın istihdamını destekliyorum” diyen Altıntaş, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun Türkiye Genç İşadamları Derneği'nin (TÜGİAD) adının “Türkiye Genç İş İnsanları Derneği” olarak değiştirilmesi temennisinde bulunduğunu da hatırlatarak “Genç İşadamları Derneği'nin adının Genç İş insanları olarak değişmesi çok doğru bir adım olur” diye konuştu.