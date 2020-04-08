Umutsuz Ev Kadınları salgınla mücadeleye yardım için yeniden bir araya geliyor

Bir döneme damga vuran Umutsuz Ev Kadınları - Desperate Housewives oyuncuları, corona virüsü ile mücadele kapsamında yeniden bir arada. Ekip, iki eksikle, sanal ortamda yardım toplayacak...

Desperate Housewives dizisinin oyuncuları Marcia Cross, Vanessa Williams, Brenda Strong, Dana Delaney ve Eva Longoria'dan oluşan ekip 12 Nisan'da yayın yapacak. Yardım toplama amacı ile bir araya gelecek ekipte, Teri Hatcher ve Felicity Huffman yer almayacak. Zira Huffman’ın adı rüşvet skandalına karıştığı için kadroya dahil olmadı. Hatcher’ın ise neden katılmadığı belli değil… Ünlü isimler, sanal ortamda Amerika Aktörler Fonu'na yardım toplamak için canlı yayında bir araya gelecek.