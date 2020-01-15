Üniversite kampüsünde sigara yasağı

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin kampüsünde öğrenci ve personellerin sigara içmesini yasaklayacaklarını açıkladı. Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, uygulamanın Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, "Beni tanıyanlar sigaraya karşı düşmanca bir tutumum olduğunu bilir. Bu sebeple önümüzdeki süreçte 'Dumansız Kampüs' sloganıyla üniversitemizin kampüsünde sigara içmeyi yasaklayacağız" dedi.