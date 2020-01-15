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Üniversite kampüsünde sigara yasağı
Üniversite kampüsünde sigara yasağı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin kampüsünde öğrenci ve personellerin sigara içmesini yasaklayacaklarını açıkladı. Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, uygulamanın Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, "Beni tanıyanlar sigaraya karşı düşmanca bir tutumum olduğunu bilir. Bu sebeple önümüzdeki süreçte 'Dumansız Kampüs' sloganıyla üniversitemizin kampüsünde sigara içmeyi yasaklayacağız" dedi.
Müslüm EVCİ
Yaşam 15 Ocak 2020 - 15:32

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu üniversitenin 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Fotoğraf: SÖZCÜ

“ÖĞRENCİLERİMİZE SİGARAYI BIRAKTIRMA NİYETİNDEYİZ”

Üniversitenin 2020 yılı hedeflerinden de bahseden Zorlu, ‘Dumansız Kampüs’ sloganıyla üniversite kampüsünde sigara içmeyi yasaklayacaklarını belirtti.

Sigaraya karşı düşmanca bir tutumu olduğunu dile getiren Zorlu, “Önümüzdeki süreçte kampüste sigara içmeyi yasaklayacağız. Bu vesileyle Türkiye’de bir ilki hayata geçireceğiz. Biz öğrencilerimizi seviyoruz, bu sebeple öğrencilerimizin sağlığını düşünmek zorundayız. Bu yola öğrencilerimize sigarayı bıraktırma niyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

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