Üniversite kampüsünde sigara yasağı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu üniversitenin 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Üniversitenin 2020 yılı hedeflerinden de bahseden Zorlu, ‘Dumansız Kampüs’ sloganıyla üniversite kampüsünde sigara içmeyi yasaklayacaklarını belirtti.
Sigaraya karşı düşmanca bir tutumu olduğunu dile getiren Zorlu, “Önümüzdeki süreçte kampüste sigara içmeyi yasaklayacağız. Bu vesileyle Türkiye’de bir ilki hayata geçireceğiz. Biz öğrencilerimizi seviyoruz, bu sebeple öğrencilerimizin sağlığını düşünmek zorundayız. Bu yola öğrencilerimize sigarayı bıraktırma niyetindeyiz” ifadelerini kullandı.