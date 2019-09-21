Ünlü sanatçı Haluk Levent’in bu konserleri Neslican için…

Konserleri olduğu için Neslican Tay’ın cenazesine gidemeyeceğini duyuran ünlü sanatçı Haluk Levent, bu konserlerin gelirinden Neslican'a anıt mezar yaptırma sözü verdi.

Haluk Levent, dördüncü kez kansere yakalanan ve dün akşam hayata gözlerini yuman Neslican Tay için anıt yaptıracağını duyurdu.

Ünlü sanatçı, bugün ve yarın vereceği konserlerin geliriyle diğer kanser hastalarına mücadelesiyle örnek olması adına anıt mezar yaptırma sözü verdi.

İşte sanatçının paylaşımları şöyle;

“Neslican'ı ailesi ile birlikte Rize'ye uğurladık.

Yarın öğle namazı ardından toprağa verilecek. Ahbap'lar ailenin yanında Rize'ye yolculuk yapıyorlar.

Bugün Bandırma yarın Ankara konserlerim olduğundan katılamıyorum.

Onun anısını yaşatmak Haluk abisinin boynunun borcu olacak!”

“Bugün Bandırma , yarın Ankara konserlerimi iptal edemiyorum.

Şöyle bir karar aldım.

Bu iki konserin gelirinden Neslican'a bir anıt mezar yaptıracağım.

Kanser illeti ile savaşan tüm canlara örnek olsun onun mücadelesi.

Ailesine de sözünü verdim.

Siz de şahitsiniz!”

NESLİCAN’IN CENAZESİ MEMLEKETİ RİZE’YE UĞURLANDI

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay'ın cenazesi, memleketi Rize’ye uğurlandı.

Dün akşam uzun süredir tedavi gördüğü İstanbul’daki Medipol Mega Üniversite Hastanesinde vefat eden Tay, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Tay’ın cenazesini hastane morgundan alan yakınları, memleketi Rize’ye götürmek üzere yola çıktı. Tay, Yarın Rize Sahil Camisinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanında, daha önce kanser nedeniyle kesilen bacağının gömüldüğü aynı yerde toprağa verilecek.

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