Ünlü tatil bölgesinde bir acayip pansiyon kavgası

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 4 aylığına kiraya verdiği pansiyonlarının işgal edilerek fuhuş yaptırıldığını öne süren emekli astsubay ve eşi Kaymakamlık binası önünde açıklama yaptı. Kendi pansiyonlarına alınmadıklarını ve darp edildiklerini belirten Hülya Aşar, "Eşim ile ne yapacağımızı şaşırdık, işlettiğimiz pansiyona giremediğimiz gibi ölümle tehdit ediliyoruz" dedi. Aşar, mahkeme kararının uygulanmasını istedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan evli ve üç çocuk babası emekli astsubay Zafer Aşar (59) ve eşi Hülya Aşar (53) Kumbahçe Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Pudra Pansiyonunun işletme hakkını alarak ve pansiyonu kiraya vermeye başladı.

Aşar çifti pansiyonun iki odasını iddiaya göre, pandemi dönemi başlamadan önce yani Şubat ayında İ.M. (İlhami Mokan) isimli şahısa kiraladı. Pandemi döneminde ise kiralama işlemi 9 Mayıs'a kadar uzatıldı. 9 Mayıs tarihinde kiralamanın bitmesi üzerine odaları boşaltan İ.M., iddiaya göre bir hafta sonra yanındaki yedek anahtarlarla gizlice pansiyona gelerek söz konusu odalara arkadaşlarıyla birlikte yeniden yerleşti. Pansiyon sahibi Hülya Aşar ise yaşanan olay sonrası şoke oldu.

EMNİYETE ŞİKAYETTE BULUNDU

İ.M’yi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayet eden Aşar çifti, konuyu yargıya taşıdığını davayı kazandığını, ancak buna rağmen İ.M. ve arkadaşlarının pansiyonu boşaltmadığı öne sürdü. İ.M.’nin eşi ve kendisini işletme hakkını kiraladıkları pansiyona almadığını iddia eden Aşar çifti kaymakamlık önünde basın açıklaması yaptı.

“DARP EDİLDİM, PANSİYONUMDAN KOVULDUM”

Kaymakamlık binası önünde açıklama yapan Aşar şöyle konuştu.

* Defalarca emniyete giderek bu kişi ve kişilerden şikayetçi oldum. Birkaç kez darp edildim. Soluğu mahkemede aldım. Bodrum Aile Mahkemesi 27 Mayıs'ta şahsı benden uzaklaştırma ve pansiyonu boşaltma, iş yerine yaklaşmama kararı verdi. Ancak mahkeme kararı uygulanmadı. Şu anda kendi işlettiğimiz pansiyona giremediğimiz gibi, şahıslar pansiyonda fuhuş yaptırıyor, bunu da emniyete söyledik.

*Eşim ile ne yapacağımızı şaşırdık, işlettiğimiz pansiyona giremediğimiz gibi ölümle tehdit ediliyoruz, çaresi yok ekmeğimizin peşindeyiz, açıkça söylüyorum hayatımız tehlikede ya bizi vuracak ya kendimizi korumak için biz O'nu, yasal merciler bir çözüm bulsun, kaymakamlıktan yardım istemeye geldik.