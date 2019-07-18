Ünlüler ve siyasetçilerden ortak çağrı: Bireysel silahlanmaya hayır!

Ünlüler ve siyasetçiler, Sultangazi’de maganda kurşunu ile vurulduktan sonra, 2 yıl boyunca sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş için bir araya geldi ve "Bireysel silahlanmaya hayır" videosu çekti.

Sibel GÜLERSÖYLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, tiyatro sanatçısı Bülent Emrah Parlak, sanatçılar Seyfi Yerlikaya ve Onur Akay, “Ahmet Emre Çavuşlar ölmesin, analar ağlamasın” dedi.

İstanbul Sultangazi'de 2 Ağustos 2015'te arkadaşları ile yolda yürürken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla omiriliği zedelenerek vücudunun yüzde 99'u felç kalan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş, hayata 2 yıl 11 gün tutunabildi. Gazeteci babası Bülent Çavuş ve annesi Zeynep Çavuş, oğullarının kaybından sonra maganda kurşununa dikkat çekmek için, sosyal farkındalık projeleri hazırladı, başka çocukların maganda kurşunu ile hayatını kaybetmemesi için televizyon programlarına çıkarak dikkat çekmeyi başardı.

“ANALAR AĞLAMASIN”

Son olarak, başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, tiyatro sanatçısı Bülent Emrah Parlak, sanatçılar Seyfi Yerlikaya ve Onur Akay, “Ahmet Emre Çavuşlar ölmesin, analar ağlamasın” diyerek video çekti ve “Bireysel silahlanmaya hayır” dedi.

İNTERNETTEN SİLAH SATIŞINA SINIRLAMA GETİRİLMELİ

Ülke genelinde özellikle internet üzerinden kolaylıkla gerçekleşen silah satışına sınırlama getirilmesi için, pek çok proje yapılıyor, mağdurlar seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 1 Ocak 2017 ile 1 Eylül 2018 tarihleri arasında 10'u çocuk 35 kişinin maganda kurşunları ile hayatını kaybetti. Aynı tarihler arasında maganda kurşunu ile 600 kişinin yaralandığı ve bunlar arasında 311'inin de çocuk olduğu kaydedildi.