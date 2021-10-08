Üzümlü Dastarı İstanbul El Sanatları Fuarı’na damga vurdu

Fethiye'de üretilen 'Üzümlü Dastarı' Uluslararası Craft İstanbul 2. El Sanatları Fuarı'na damgasını vurdu. 130 katılımcı ve 400'ün üzerinde el sanatçılarının katıldığı fuarda Yeşilüzümlü Dastarıyla gerçekleşen defile, fuarın en gözde etkinliği oldu.

Mustafa SARIİPEK

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Standart boyut

Dünya ülkelerinin geleneksel ve çağdaş el sanatları tanıtımının yapıldığı, üreticilere yeni pazar kanalları kazandıran tüketicilere ise doğru ve kaliteli hediyelik eşya sunmayı amaçlayan Uluslararası Craft İstanbul 2. El Sanatları Fuarı İstanbul Yeni Kapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı.

130 katılımcı ve 400’ün üzerinde el sanatçılarının katıldığı fuarda Muğla’nın Fethiye ilçesinde üretilen Yeşilüzümlü Dastarıyla gerçekleşen defile, fuarın en gözde etkinliği oldu.

FETHİYE’NİN DEĞERLERİ İSTANBUL’DA

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı ve yönetim kurulu, Fethiye Likya Kadın Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca da İstanbul’daki fuara katıldı.

10 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek olan fuarda Fethiye standında, Fethiye’nin mahallelerine göre değerlerine anlatan ürünlerin olduğu fotoğraflar dikkatlerden kaçmadı.

Seydiler kilimi, Üzümlü Dastarı, Kaya Halısı, Dont Testisi gibi Fethiye’nin değerleri İstanbul’da yerini aldı. Aynı zamanda Fethiye’nin tüm güzelliklerini anlatan tanıtım filmleri de tanıtıcı yayınlar aracılığı ile katılımcılara gösteriliyor.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Fethiye Belediyesi ve FTSO işbirliğinde bugün Craft İstanbul’dayız. Kırsaldaki vatandaşlarımıza katkı sunduğumuz birçok üreticimizle fuara katıldık. Fethiye'mizdeki üreticilerimize vermiş olduğumuz desteklerle üretilen ürünler, alınan coğrafi işaretli ürünleri Türkiye değil, dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bizler belediyemiz olarak üstümüze düşen her şeyi yapacağız. Bu süreçteki tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“DASTAR YÜZDE YÜZ DOĞALLIĞI İLE TÜM KIYAFETLERDE OLACAK”

Fethiye Likya Kadın Kooperatifi Kurucusu Çiğdem Karaca ise, “Bizler atalarımızdan gelen bu büyük mirası unutmadık. Eskiden bu yana evlerde kadınlarımızın tezgahlarda dokuduğu dastarımıza Fethiye Belediyesi coğrafi işaret aldı. Bizler kadınlar olarak bir araya geldik ve kooperatif kurduk. Fethiye Belediye Başkanımız ve FTSO başkanımızın destekleriyle bugün sizlerle burada buluştuk. Dastar yıllardır sadece başörtüsü ve şal olarak kullanılmıştı. Biz bu kadar değerli kumaşın daha güzel yerlerde olmasını istedik. Değerli moda tasarımcılarımızın destekleriyle, dastarın hak ettiği yere gelmesini sağladık. Dastarı biz ilk defa kıyafet olarak gördük. Dastar artık şal ve baş örtüsü değil, yüzde yüz doğallığı ile tüm kıyafetlerimizde kullanacağız” ifadelerini kullandı.