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Vahşet sürüyor! Ayakları kesilen iki kedi Ataköy’de ölü halde bulundu!
Vahşet sürüyor! Ayakları kesilen iki kedi Ataköy’de ölü halde bulundu!
İstanbul'un Bakırköy ilçesi Ataköy semtinde ekim ayında görülmeye başlanan kedi vahşetleri devam ederken bugün de iki kedi ayakları kesilmiş halde bulundu. Çevredeki vatandaşlar olayı polise bildirdi ancak artık birkaç kez tekrarlanan bu şiddeti kimin uyguladığının bulunmasını istiyorlar.
Yaşam 21 Kasım 2018 - 15:27

Ekim ayında ve bugün meydana gelen olaylarda ayakları kesilmiş bir biçimde ölüme terkedilen ve hayatlarını kaybeden kedilere yapılan bu vahşetin kim tarafından yapıldığı bilinmiyor.

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Her iki kedininde ayakları eşit şekilde kesilerek ölüme terk edilmesi Ataköy semtindeki hayvanseverleri ayağa kaldırdı!
24 Ekim ve 21 Kasım tarihlerinde aynı şekilde öldürülen kedileri gören hayvanseverler durumu yetkili mercilere bildirdiklerini söylüyorlar. Ayakları kesilerek öldürülen kedilerden ilki Ataköy 9. kısımdaki bir sitenin içerisinde diğer ise bugün Ataköy 7-8. Kısım Orman Yürüyüş Yolunda ölüme terk edilmiş bir halde bulundu.

Ataköy 7-8. Kısım Orman Yürüyüş yolunda cansız haldeki kediyi gören hayvanseverlerin olayı polis ekiplerine bildirdiği, konu üzerine zabıt tutulduğu ve sosyal medyada görüntülerin paylaşıldığını belirttiler.Bölgedeki hayvanseverlerin kedilere yapılan vahşete karşı tepkilerinin her geçen büyürken yetkililer tarafından bu vahşeti yapanların bulunması için bölgedeki ormanlık alanın ışıklandırılmasını ve mobese kameralarının yerleştirilmesini, bu alanın güvenlikli bir hale getirilmesini talep ediyorlar.

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