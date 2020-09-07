Van Gölü’nde sular çekilince tarihi kale ortaya çıktı

Van Gölü bölgesinde, mevsim şartlarına bağlı olarak yağışların azalması, suların 2 metre çekilmesine neden oldu. Gölün çekilmesinin ardından ise, tarihi Erciş Kalesi ve kalıntıları gün yüzüne çıktı.

Van Gölü’nde yağışların azalması nedeniyle suların yaklaşık 2 metre çekilmesi, sular altında kalan tarihi Erciş Kalesi’ni ortaya çıkardı. Urartu Krallığı zamanında Van Gölü sahilinde inşa edilen ve Osmanlı döneminde de onarımdan geçirilerek kullanılan kaledeki kalıntılar su altında varlığını koruyor. Van’ın Erciş ilçesinin 1840’lı yıllara kadar da Çelebibağ kıyılarında yerleştiği, ancak su seviyesinin yükselmesiyle ilçenin zamanla yerleşimini değiştirmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Araştırmacı-Yazar Selahattin Koşar, ortaya çıkan kale üzerinde yaptığı incelemelerin ardından, Urartu Krallığı zamanında Van Gölü kıyısında inşa edilen kalenin, Osmanlı ve Selçuklu İmparatorluğu, Karakoyunlu Devleti döneminde de onarımı yapılarak kullanıldığını aktardı.

KALEDE KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DA KONAKLAMIŞ

Bölgenin tarihi üzerine kitap yazan Koşar, kalenin Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde geçtiğini ve Kanuni Sultan Süleyman’ın da İran seferi sırasında burada bir hafta konakladığına dair bilgiler olduğunu belirtti. Koşar, 1000 yıllık bir tarihi olan kalenin, Van gölü kenarında düz bir alanda yöredeki beyaz taşlar ile yapıldığını, Osmanlı ve Selçuklu İmparatorluğu döneminde onarımı yapıldıktan sonra yerli halkın bu kale çevresindeki yapılarda yaşadığını söyledi.

“Van Gölü sularının 1841 yıllarında yükselmeye başlamasıyla, burada yaşayan insanlar, bugünkü Erciş bölgesinde Alkanat, Gölağzı ve Tekevler Mahallesi´ne yerleşmiş. Kalenin, Van Gölü’ndeki suyun yükselmenin etkisiyle tamamen su altında kalmış, Van’da 23 Ekim 2011’de yaşanan depremin de etkisiyle büyük hasara uğramış.” ifadelerini kullanan araştırmacı Koşar, Osmanlı ve Selçuklu İmparatorluğu’nun Erciş’teki tek eseri olan kaledeki belirli bölümlerin restorasyondan geçirilmesi ve turizme kazandırılması gerektiğini belirtti. DHA