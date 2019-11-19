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Yalova’da su sıkıntısı kapıda! 2 aylık su kaldı
Yalova’da su sıkıntısı kapıda! 2 aylık su kaldı
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Nusret Karaalioğlu ile birlikte kentteki su durumuna ilişkin açıklama yaptı.Yalova Barajı’nda su seviyesinin yüzde 29'a indiğini belirten Başkan Salman "Bu da yaklaşık 2 aylık suyumuz var anlamına geliyor" dedi. Salman, Yalovalıları tasarruf yapmaya davet etti.
Halil ATAŞ
Yaşam 19 Kasım 2019 - 13:48

Yalova'da, hava koşullarının mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkta seyretmesi ve yağışların olmaması nedeniyle kentte alarma geçildi.

Vatandaşlara tasarruf çağrısı yapan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Nusret Karaalioğlu, aksi halde su kesintisine gitmek zorunda kalınacağını açıkladı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman

BARAJDAKİ SU SEVİYESİ % 29

Başkan Salman ve Karaalioğlu'nun yaptığı ortak açıklamada, 2014 yılında yaşanan su sıkıntısı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi;

“2014 yılında benzer bir tablo ile karşı karşıya kalmış ilave kuyular açarak ve ne yazık ki su kesintileri yapılarak sorun aşılmaya çalışılmıştı. Hava şartları mevsim normallerine göre gitmiyor. Yağış rejiminin değişmesi nedeniyle barajdaki su seviyesi her geçen gün düşmektedir. Bugün itibariyle barajımızdaki su seviyesi % 29'da. Bu da yaklaşık 2 aylık suyumuz var anlamına geliyor. O nedenle vatandaşlarımızın dikkatli olması ve gereksiz su kullanımı yapmamasını önemle rica ediyoruz. Aksi takdirde daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz.”