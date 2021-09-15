Yaptığı ahşap tekneler 38 yıldır denizlerde yol alıyor

Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan Ünsal Sarışan, 14 yaşında çırak olarak başladığı ahşap tekne imalatını çırak bulamadığı için tek başına sürdürüyor.

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Ünsal Sarışan, Bartın’da çocuk yaşta öğrendiği ahşap tekne imalatını 38 yıldır sürdürüyor.

10 yıl önce Yakakent’e yerleşerek açtığı tersanede balıkçılara ahşap tekne yapan Sarışan, bunun yanında sipariş olursa yat da yapıyor.

Çırak bulamadığı için tek başına çalışmak zorunda kalan ahşap tekne ustası, tekneyi boyuna göre 1-4 ay arasında teslim ediyor.

“BURADA BENDEN BAŞKA YAPAN YOK”

Ünsal Sarışan, “Bu işi 1983 yılından beri yapıyorum. Bunun içinde kalfalık ve çıraklık da var. Tekne yapımına talep var. Hiç boş zamanın yok. Tekneyi kestane ağacından yapıyoruz. Her zaman bulduğumuz bir ağaç. Ordu’dan Giresun’dan buluyoruz. Tekneye buranın da ihtiyacı var. Sinop , Samsun, Alaçam, Toplu, Gerze hepsine de tekne yaptım. Bizim zamanımızdaki gibi çıraklığa talep yok. Bu iş 5-10 sene sonra bitebilir. Burada benden başka yapan yok. Ben de bıraktığım zaman burada tekne yapan olmaz. Çırak olarak kimse de gelmedi. Gelseydi şimdiye kadar öğrenirdi. Ben buraya geleli 10 sene oluyor. Ben sanatı 6 senede öğrendim, o da öğrenebilirdi. Şimdiki çocuklar daha zeki. Daha çabuk öğrenebilirlerdi ama talep hiç yok” dedi. (İHA)