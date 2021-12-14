Yarım asırdır elbisesini ve kravatını çıkartmıyor

Gümüşhane'de yarım asırdır terzilik yapan Ali Şahin mesleğini, dükkanını ilk açtığında kullandığı malzemelerle sürdürüyor. Terziliğe başladığı ilk günden bu yana her gün takım elbise giyen ve sakal tıraşı olmayı ihmal etmeyen Şahin, yıllara meydan okuyor.

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Gümüşhane’de Cumhuriyet Caddesi üzerindeki terzi dükkanında yarım asırdan fazladır mesleğini icra eden 72 yaşındaki Ali Şahin dükkanını açtığı 1970’li yıllardan bugüne kadar ilk günkü malzemelerini kullanıyor. Şahin, yarım asırdır dükkanını takım elbisesini giyerek ve traş olarak açıyor.

“CEVDET SUNAY’A SMOKİN DİKTİM”

Ali Şahin, “12 yaşımda babamla Mersin’e gittim. Orada duvar ustalığı yapmamı istedi. 1 ay sonra ‘ben yapamıyorum’ diyerek bıraktım. Benim terzi dükkanı hevesim vardı, terziliğe başladım. Terziliği biraz ilerlettikten sonra Ankara’ya kalfa olarak gittim. Ankara’da Mahir Öztürk diye birinin yanında kalfalık yapıyordum. O zaman Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay idi. Bize hazır kumaş getiriyorlardı ‘ceketleri siz dikersiniz’ diye. Kendi elimle Cevdet Sunay!a smokin diktim. Ondan sonra askerlik yaşım geldi, askere gittim. Askerden geldikten sonra 1970’li yıllarda burada dükkan açtım. Sonra Almanya’ya gittim ve bir sene sonra tekrar döndüm. 1970 yılında aldığım ütü ile işlerimi hallediyorum. Neredeyse bütün malzemelerim o zamandan kalma” dedi.

“KİMSE BENİM İÇİN ‘TAKIM ELBİSESİZ GÖRDÜM’ DİYEMEZ”

İşyerindeki bir gününü anlatan Şahin, “Her sabah kahvaltımı evde yaptıktan sonra dükkanımı besmele ile açar ilk önce temizliğime bakarım. Traşımı özel makinem ile olurum ve ne işim varsa onu yaparım. Beni takım elbisesiz kravatsız kimse görmemiştir bu zamana kadar. 12 yaşımdan itibaren kimse bana diyemez ki ben onu takım elbisesiz gördüm. Benim yanımda yetiştirdiğim kalfa bile böyleydi” diye konuştu. (İHA)

