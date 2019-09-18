Yavru köpekleri çuvala koyup kuyuya atmışlar

Mersin’in Mut ilçesi Kayabaşı Mahallesi kırsalında su kuyusunun içinde, çuvala sarılı halde 4 yavru köpek bulundu. Köpeklerden 3’ü yaşamını yitirirken biri hayata tutunmayı başardı. Mucize ismi verilen ve tüm kardeşlerini kaybeden köpek, kendisini sahiplenecek aileyi bekliyor.

Kayabaşı Mahallesi sakinleri, kırsalda bulunan su kuyusundan gelen köpek sesleri üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ihbarda bulundu. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, çuvalın içine konularak yaklaşık 35 metre derinlikteki kuyuya atılan yavru köpeklerle karşılaştı. Yavruların ikisinin hayatını kaybettiği tespit edilirken, diğer iki yavru ise itfaiye ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne gönderildi.

Yavruların biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalan son yavru ise hayata tutundu. Yavruya Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından Mucize adı verildi.

VİCDANSIZLAR ÇUVALIN AĞZINI BAĞLAMIŞ

İki yavrunun ölmesi ile beraber yavruların üzerinde kurtçuklar ve parazitler oluştuğunu gören ekipler, kurtarılan iki yavruyu temizleyerek, parazit ve kurtçuklardan arınmaları için yıkayıp kuruladı. Günlerce aç kalmış yavrulara da yine ilk müdahale itfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Yakındaki bir köyde bulunan keçilerden süt sağarak yavrulara içiren ekipler, ardından yavruları Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirdi.Geldiğinde aşırı su kaybederek dehidrasyon yaşayan ve günlerce besinsiz kalan yavru köpek, veteriner hekimlerin çabalarıyla hayata tutunmayı başardı.

SAHİPLENECEK AİLEYİ BEKLENECEK

Umutların tükendiği anda yapılan müdahalelerle yaşatılan yavruya veteriner hekimler tarafından Mucize adı verildi. Bakım ve tedavisi devam eden Mucize, kısa sürede bakımevinin gözbebeği oldu. Tüm yaşadıklarına rağmen hayata sımsıkı tutunan Mucize, bakım ve tedavisi tamamlandıktan sonra sıcak bir yuvaya kavuşmak için kendisini sahiplenecek aileyi bekleyecek.