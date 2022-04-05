Yenişehir’in saat kulesi bu bahar da leylek çifti ağırlıyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarihi saat kulesine yuva yapan leylek çift, bu bahar da aynı yere yerleşti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yenişehir Belediyesi, leyleklerin geçen yıl da tarihi saat kulesine yuva yapmaları ve kuluçka döneminde olmaları dolayısıyla restorasyonu sonbahara ertelenen saat kulesinin bu yıl da aynı çifte ev sahipliği yaptığını duyurdu.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, leylek çiftine ‘Şungar’ ismini verdiklerini belirterek, “Kayı Boyu’nun ongunu, Şungar kuşudur. Şungar, doğan benzeri yırtıcı bir kuş türü. Bu isimden esinlenerek leylek çiftimizi ‘Şungar’lar olarak anmaya karar verdik” dedi.

“ÇİFTÇİLERİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Geçen yıl leylek çiftin dört yavrusunun olduğunu belirten Aydın, ilçe genelindeki leyleklerin önemini anlattı:

“Leyleklerin 30 yıl ömrü var. Genelde tek eşle yaşıyorlar. Ekolojik sistemdeki rolleri Yenişehirli çiftçilerimiz için çok önemli. Leylekler; böcekler, sürüngenler ve kemirgenleri tüketerek, ekili tarım alanlarını da bir anlamda korumuş oluyor. Şu günlerde tarım alanlarında leyleklerle çiftçimiz arasındaki işbirliğini mutlaka görmelisiniz. Çiftçimiz traktörle tarlasını sürerken, arkasından gelen leyleklerimiz de topraktaki zararlıları topluyor. Çiftçimize bu güzel dayanışma ve anlayışından ötürü teşekkür ediyorum. Tek ricam tarlalarında plastik atık bırakmamaları. Sürücülerimizden de leylekler konusunda duyarlı davranmasını bekliyoruz.” (İHA)