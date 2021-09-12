Yeşilin her tonuna ev sahipliği yapıyor

Akyaka’da bulunan Kadın Azmağı, çarpık yapılaşmaya rağmen doğallığını büyük ölçüde koruyor. Buz gibi ve tertemiz suları ile hayran bırakan bölge, yeşilin her tonunu barındırıyor. Hem turistlerin hem fotoğraf meraklılarının yaz kış vazgeçemediği bir görsel şölen sunuyor.

Mustafa SARIİPEK

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Doğa cenneti Gökova'nın en benzersiz noktalarından biri de Akyaka'daki Kadın Azmağı. Yeraltından kaynayan sularla toplam uzunluğu 3 bin 850 metre olan fakat su seviyesi bazı yerlerde 15 santimetreye kadar düştüğü için tekneyle ancak 2 bin metreye kadar gidilebilen azmağın sualtı güzelliği muhteşem.

Kışın 8, yazın 12 derece. Azmak boyunca aralarında su samurunun da bulunduğu 15 çeşidi memeli olmak üzere 170 çeşit hayvan türü barınıyor. Azmakta levrek, kefal ve yılan balığı olmak üzere 3 çeşit balık yaşıyor. Ancak balık tutmak yasak.

Azmakta, yemeği yapılan Azmak Gerdimesi ile salatasıyla balığın yanına çok yakışan Azmak Otu yetişiyor. Birinci derece SİT alanı olması nedeniyle çevrede tüm bitki örtüsü ve hayvanlar korunuyor.

Fakat son dönemlerde yasak olmasına rağmen azmak çevresinde inşa edilen restoranlar ve çarpık yapılaşma çevrecilerin isyanına neden oluyor. Doğal akvaryum görünümündeki ‘Kadın Azmağı'nda, teknelerle 35 dakikalık tur yapılıyor.

MİMARİ KORUNUYOR

Nüfusun 50 binden az olması, geleneksel mimarinin korunarak eserlerin restore edilmesi, taşıt trafiğinin azaltılarak yayalaştırmaya önem verilmesi, fast food yerine yerel ürünlerin ön plana çıkarılması, organik tarımın desteklenmesi, gürültü ve hava kirliliğinin önlenmesi, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, tasarruf gibi kıstaslara dikkat edilen bölge kış aylarında da turist çekmeyi başarıyor.