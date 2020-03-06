Etkili bir antidepresan, antiseptik, antispazmodik ve yatıştırıcı olarak kabul edilen ylang ylang yağı, saç tellerini kalınlaştırma yeteneği ve cildi iyileştirici özellikleri nedeniyle yüzyıllardır kullanılmaktadır. İnsanlar ayrıca, rahatlamak, bakterileri öldürmek, yüksek tansiyonu düşürmek ve cinsel isteği arttırmak için ylang ylang yağını ciltlerine uygulamaktadır. Peki, ylang ylang yağının faydaları nelerdir? Ylang ylang yağı neye iyi gelir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Cananga Odorata adlı ağaçtan elde edilen ylang ylang yağı egzotik kokusu nedeniyle kozmetik sanayinde kullanılan önemli bir esansiyel yağdır. Ylang ylang ağaçları Endonezya, Filipinler ve Polinezya adaları dahil olmak üzere Asya’nın her yerinde tropikal alanlarda yaygın olarak yetiştirilmektedir. Ylang ylang ağaçları 40 ila 60 metreye kadar büyüyebilir. Bu ağaç, oldukça hoş kokulu çiçeklere sahiptir. Ylang yağı ise bu çiçeklerden buhar damıtma yoluyla elde edilir. Parfüm ağacı olarak da bilinen Cananga Odorata’dan elde edilen ylang ylang yağının faydaları nelerdir? Ylang ylang yağı neye iyi gelir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

YLANG YLANG YAĞININ FAYDALARI NELERDİR

Ylang ylang yağının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Ylang ylang yağı, kan dolaşımına etki ederek, vücudun her yerinde dolaşımı artırırken kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Kardiyovasküler sistemdeki iltihaplanmayı da azaltarak hem zihinsel hem de bedesel rahatlama sağlar.

* Depresyon döneminde ylang ylang yağını teneffüs etmek, olumsuz duygu ve düşüncelerden uzaklaşmak için yardımcı olur.

* Antiseptik, antibakteriyel, antienflamatuar ve antiseboreik özellikleri nedeniyle, ylang ylang yağı cildin görünümünü iyileştirmede, sivilceleri temizlemede ve çeşitli cilt koşullarının tedavisinde yardımcı olur.

* Dolaşımı iyileştirdiği ve kan basıncını düşürdüğü bilinen ylang ylang yağı, kardiyovasküler sistemi desteklemede etkilidir. Ylang ylang’ın yatıştırıcı özellikleri kalp atış hızını düzenlemeye ve sinir sistemini sakinleştirmeye yardımcı olabilir.

* Ylang ylang yağı sindirim sistemindeki bakteri veya enfeksiyonun atılmasına ve azaltılmasına destek olur. Ayrıca güçlü antibakteriyel özellikleri nedeniyle yaraların iyileşmesine katkı sağlar.

* Birçok kadının adet dönemlerinde yaşadığı semptomlar aşırı derecede ağrılı olabilir. En yaygın semptomlar arasında kramp, şişkinlik, ruhsal değişimler ve baş ağrıları sayılabilir. Ylang ylang yağı bu sorunları hafifletmek için kullanılır.

* Ylang ylang yağı yaşlanma veya tahriş nedeniyle oluşan cilt sorunlarının belirtilerini önlemeye yardımcı olur. Melanom ve cilt kanseri hücrelerinin gelişimi ile mücadele etmede de oldukça güçlüdür. Saç dökülmesi tedavisine ek olarak, kepeklenmeyi önlemeye de yardımcı olmak için kullanılır. Saç derisinde, yanağınızda veya kaşınızda oluşan egzamayı iyileştirebilir.