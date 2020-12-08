Yumruk yedi, dişi kırıldı! Paspas sapı silah sayılınca ceza aldı

Burdur'da camilerin ses sistemlerini tamir eden Sema Kozak, geçen yıl çıkan tartışmada kendisine yumruk atıp, dişini kıran kişiye paspas sapıyla vurdu. Açılan davada 'paspas sapı' silah sayılınca Kozak, 'kasten basit yaralama' suçundan 1680 lira idari para cezasına çarptırıldı.

Sema Kozak, geçen yıl gittiği Karaçal köyündeki caminin ezan sistemindeki arızayı tamir etmek için minarede çalışırken, tanımadığı K.A. isimli bir erkeğin hakaretine maruz kaldı. K.A., minareden inen Sema Kozak’ın suratına yumruk atarak, bir dişini kırdı. Kozak da bu arada kendini savunmak için yerden bulduğu paspas sapıyla K.A.’ya vurdu.

Olay üzerine açılan kamu davası geçen günlerde sonuçlandı. Burdur 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Sema Kozak, ‘kasten basit yaralama’ suçundan 84 gün karşılığı 1680 lira adli para cezası ile cezalandırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sema Kozak’ın K.A.’dan şikayetçi olduğu dava ise önümüzdeki ay görülecek.

“SUÇSUZKEN SUÇLU DURUMA DÜŞTÜM”

“Suçsuzken suçlu duruma düştün” diyen Sema Koza, şunları söyledi:

* Paspas sapı silah sayıldığı için ceza aldım. 5 yıl süreyle başka hiçbir suça karışmamam kaydıyla ceza ertelendi. Suçsuzken suçlu duruma düştüm.

* ‘Adalete güveniyoruz’ diyoruz, ama bilemiyorum. ‘Kadına şiddetin her türlüsüne karşıyız’ denilip, mağdur olmak çok acı bir şey.

* Maddi, manevi kayıplarım oldu. Dişimin birisi kırık, ikisi zarar gördü. Dişlerimi halen yaptıramadım. Doğru düzgün bir şey yiyemiyorum.

* Gittiğim işlerde ‘Acaba birisi bana bir şey yapar mı, benzer bir olay yaşar mıyım?’ korkusu oluştu. (DHA)

