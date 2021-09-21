Yumurta, un, yağ, sirke! Damadın başına dökmedikleri kalmadı

Amasya'da dünyaevine giren damadın başına gelmeyen kalmadı. Damat kına gecesi eğlencesinde önce arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı, sonrasında da başından aşağı un, sirke, su, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı döküldü.

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Amasya’da kına gecesi eğlencesinde damada yapılmayan işkence kalmadı.

Damat Yasin Kermen, “15-20 kişilik bir arkadaş grubuyuz. İçlerinde son kalan bekar bendim. Hepsinin birikimi bana patlamış oldu. Yumurta sağanağıyla başlayan saldırı daha sonra un ve sirkeyle devam etti” dedi.

“3 KERE YIKANMAK ZORUNDA KALDIM”

Sırılsıklam olmasına rağmen sabırla arkadaşlarının saldırısının sonlanmasını bekleyen 33 yaşındaki Kermen, “Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkanmak zorunda kaldım. Sirke, zeytinyağı ve ayçiçeği yağının kokusu zor çıkıyor” diye konuştu.

İnci Dağ ile hayatını birleştiren Kermen, düğüne katılan arkadaşları ve misafirlerinden yanan ormanların yeniden yeşertilmesine dikkat çekmek amacıyla davetiyeyle dağıtılan ağaç tohumlarını toprakla buluşturmalarını istedi. (İHA)