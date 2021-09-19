Yüzen saray Bodrum’a demir attı

Avustralyalı milyarder James Douglas Packer, 200 milyon dolar değerindeki 107 metre uzunluğundaki dev yatı IJE Bodrum koylarının keyfini çıkarıyor... Yatın ismi Packer’ın çocukları Indigo, Jackson ve Emmanuelle’in isimlerinin baş harflerinden oluşuyor.

Yaşar ANTER

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Her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bodrum, birbirinden güzel koylarına milyon dolarlık mega yatları çekiyor.

Bodrum koylarını mesken tutan lüks yatlardan, beldeye en son demir atan, 107 metre uzunluğunda 17 metre genişliğindeki mega yat “IJE” oldu.

Çocuklarının ismini verdi

Avustralyalı milyarder James Douglas Packer'a ait olduğu öğrenilen mega yat, Bodrum Kalesi önlerine demirledi.

22 misafir ve 28 mürettebat kapasiteli mega yatın 200 milyon dolar değerinde olduğu öğrenildi. İtalya'nın Livorno kentinde 2019 yılında yapımı tamamlanan mega yatın ismi James Douglas Packer'ın çocukları Indigo, Jackson ve Emmanuelle'in (IJE) isimlerinin baş harflerinden geliyor.

Görenler hayran kaldı

Korumaların yat etrafında geniş güvenlik güvenlik önlemi aldığı görülürken, hayran bırakan yatı yakından görmek isteyenler teknelere binerek yatın yanına kadar gitti. Packer ise sürat teknesine binerek akşam saatlerinde Bodrum'un cennet koylarını gezdi. Packer ve yakınlarının tatil anlarını HaftaSonu SÖZCÜ fotoğrafladı.

Yatı yakından görmek için teknelere binip tur düzenlediler

– Bodrum limanına sığmayan ve Gümüşlük ile Çavuş Adası arasına demirleyen, üzerinde helikopter pisti, içerisinde kütüphane, su sporları merkezi, iki küçük yat bir mini denizaltı, sinema ve saunası olan 5 katlı ultra lüks yat görenleri hayran bıraktı. Yatı yakından görmek isteyenler teknelere ve jet skilere binerek yatın yanına kadar geldi. Ancak jet ski ile yata koruma yapan güvenlik personeli yata çok yaklaşılmamasını istedi.

YATIN UZERİNDE GOLF OYNADILAR

– Yatın üzerinde konuklardan bazılarının golf oynadıkları görüldü. Yatın arkasındaki alandan golf sopası ile vurulan toplar yaklaşık 300 metre

ileriye denize düştü. Yatın arkasında golf oynandığını görenler hayrete düştü.

KONUKLARI İLE CENNET KOYLARI GEZDİ

– Packer ve konukları akşam saatlerinde küçük motor yata binerek Bodrum'un Turgutreis, Bitez, Gümüşlük ve Yalıkavak koylarını yakından gezdi. Ünlü milyarderin konuklarının yat ile Gümüşlük iskelesine çıktığı ve yaklaşık 500 metre yürüdükten sonra tekrar tekneye döndükleri görüldü. Parker ve konuklarının tatillerini Yunanistan'a ait Tilos ve Mikonos adalarında sürdürecekleri öğrenildi.