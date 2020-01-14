Zübeyde Hanım, Karşıyaka’daki kabri başında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 14 Ocak 1923 tarihinde hayata gözlerini yuman annesi Zübeyde Hanım için bu sabah Karşıyaka’daki kabri başında anma töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Atatürk’ün en büyük emaneti Zübeyde hanımın mezarı çiçeklerle donatıldı, çelenkler sunuldu, dualar okundu.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Tören kapsamında , Karşıyaka Belediyesi ile Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği ortaklığında il genelinde düzenlenen ‘Zübeyde Anne’ye Mektubum Var’ yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri takdim edildi. Tek tek kürsüye çıkan ilkokul kategorisi birincisi Doğa Tokman, ortaokul kategorisi birincisi Çınar Acaröz, lise kategorisi birincisi Ezgi Asilsoy ile Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen Âşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu öğrencisi Sena Yüksel ve Erke Özel Eğitim öğrencisi Kemal Bodur, Zübeyde Anne anısına yazdıkları mektupları katılımcılarla paylaştı. Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu, “Zübeyde Hanım, oğlunu hasret ve gururla bağrına basmış, tüm zorluklara rağmen arkasında olmuş bir anne. Bugün burada onu büyük bir özlem ve minnetle anıyoruz” dedi.(DHA)