A Milli Futbol Takımı’mız yarın, Kosova ile tarihinin en kritik maçlarından birine çıkacak.

Kosova’nın başkenti Priştine’de Fadil Vokrri Stadyumu’nun Türkiye saati ile 21.45’te başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Kazanmamız durumunda Millilerimiz 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası biletini 3. Kez almış olacak.

Yaklaşık 60 yıldır Türk Sporunun içinde yer alan Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak, Kosova maçı hakkında sorularımızı cevapladı.

İşte Kozak’ın Kosova maçı öncesi tespitleri ve uyarıları:

Aynı zamanda sıkı bir SÖZCÜ okuyucusu olan Hayri Kozak, sorularımıza samimi cevaplar verdi.

MONTELLA ADAM GİBİ ADAM

- Milli Takım Teknik Direktörü Montella bana göre dört dörtlük, adam gibi adam. Şımarıklığı yok. Ne söylediğini biliyor. Futbolcuların dilinden anlıyor. Formayı adil dağıtıyor. Bugüne kadar da başarılı gidiyor.

ROMANYA GALİBİYETİ ZAFER DEĞİL!

- Romanya’yı sadece bir golle mağlup edebildik. Maçtan sonra Türkiye ayağa kalktı. Noluyoruz ya! Sahadan mağlup da ayrılabilirdik. Bana göre bir zafer değil. Kaliteli bir kadromuz var, futbola harcanan onca para ortada. Açıkçası oynanan futboldan tatmin olmadım.

- Romanya’nın tabi ayrıcalığı var. Türkiye’yi çok yakından tanıyan, bizlerin de çok sevdiği Lucescu var. Bu kadar zorlanmamızda Lucescu faktörünü de göz ardı etmemek lazım.

KOSOVA MAÇINDAN KORKUYORUM

- Rakip Kosova. Korkuyorum açıkçası. Slovakya da gelse aynı şeyi söylerdim. 'Korkuyorum' derken tereddütlerim var. Salı günü her şeylerini ortaya koyacaklar. Harika bir iş çıkardılar. Hücumda cesurlar. Geri düşseler bile oyundan kopmuyorlar.

- Spor yazarlarının neredeyse tamamı Kosova maçına garanti bakıyorlar. Durun bir ya. Çok kritik bir maç daha oynanacak. Rehavete kapılır, maça garanti gözüyle çıkarsak Allah korusun hiç beklemediğimiz neticeyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu tip maçlar sabır ve sinir yönetimi ister. Panik yapan kaybeder. Aman dikkat!

HACIOSMANOĞLU ÖNEMLİ KARARLARA İMZA ATTI

Federasyon başkanı önemli kararlar alıyor. Kim ne derse desin cesur kararlar aldı. Bakalım ilerde nasıl adımlar atacak? Hep birlikte göreceğiz.