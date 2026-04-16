ABD ordusu, Çin ile olası bir Pasifik çatışmasında lojistik ve istihbarat düğümünü çözmek için radikal bir tasarıma yöneldi.

Bir zamanlar Sovyetler Birliği’nin "Ekranoplan" ile gerçeğe dönüştürmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu 'yer etkisi' (wing-in-ground) teknolojisi, Regent tarafından geliştirilen insansız deniz aracı 'Squire' ile yeniden hayat buluyor.

HEM YÜZÜYOR, HEM UÇUYOR

İnternete sızan test görüntülerine göre Regent Squire, geleneksel bir uçak veya gemiden çok daha karmaşık bir çalışma prensibine sahip.

Cihaz önce standart bir gemi gibi yüzüyor, hızlandıkça hidrofoil (su kanadı) üzerinde yükseliyor ve son aşamada su yüzeyinin hemen üzerinde, "yer etkisi" adı verilen aerodinamik bir yastık üzerinde uçuşa geçiyor.

Suyun sadece birkaç metre üzerinde hareket etmesi, Squire’ı düşman radarları için tespit edilmesi neredeyse imkansız bir "hayalete" dönüştürüyor.

ABD Deniz Piyadeleri'nin bu teknolojiye olan ilgisi sadece hızla ilgili değil, aynı zamanda çok yönlü operasyon kabiliyetiyle bağlantılı.

Squire; lojistik destek, arama-kurtarma ve istihbarat toplama görevleri için tasarlandı. Pentagon kaynakları, bu aracın aynı zamanda gelişmiş sensörlerle donatılarak denizaltı avcılığı yapabileceğine işaret ediyor.

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen devasa "Hazar Denizi Canavarı" gibi tasarımlar, teknik zorluklar ve yüksek maliyetler nedeniyle Moskova tarafından terk edilmişti.

Regent, otonom uçuş kontrol sistemleri ve modern kompozit malzemelerle bu teknolojik mirası modernize ederek geçmişteki hataları telafi etmeyi hedefliyor.

Pasifik'in engin alanlarında gemiden hızlı, uçaktan ise daha verimli (yakıt ve yük kapasitesi açısından) hareket edebilmesi, lojistik operasyonları temelinden sarsabilir.

PASİFİK'TE YENİ BİR SANTRANÇ HAMLESİ

Pentagon'un Squire üzerindeki ısrarı, Çin’in "Erişimi Engelleme/Bölgeden Men Etme" (A2/AD) stratejisine karşı geliştirilen bir panzehir niteliğinde. Eğer Regent bu projeyi başarıyla tamamlayabilirse, okyanusun engin suları artık sadece gemilerin değil, radarlara yakalanmayan bu hızlı "deniz planörlerinin" de oyun alanı olacak.