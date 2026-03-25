Savunma sanayii devi Lockheed Martin, yeni nesil fırlatma sistemi GRIZZLY'nin gerçek mühimmatla gerçekleştirilen denemelerini başarıyla tamamladığını duyurdu. 24 Mart 2026 tarihinde yapılan açıklamada, konteynerli yapıya sahip sistemin entegre bir HELLFIRE füzesi atışı ve dikey fırlatma testlerini sorunsuz geçtiği belirtildi.

Bu kritik gelişme, modern harp sahasında giderek daha fazla önem kazanan mobil, düşük görünürlüklü ve esnek füze sistemlerine yönelik askeri stratejilerin yeni bir halkasını oluşturuyor.

İnsansız hava araçları ve gelişmiş gözetleme teknolojilerinin geleneksel ateşleme mevzilerini daha savunmasız hale getirdiği bir dönemde, GRIZZLY sistemi kompakt tasarımıyla hedef alınması güç bir alternatif sunuyor.

FÜZE RAMPASI KİMSE FARK ETMEDEN KOLAYCA TAŞINABİLİYOR

Sistemin en dikkat çekici özelliği, yüksek tahrip gücüne sahip mühimmatın yalnızca 3 metrelik bir Tricon konteynerinin içine gizlenmiş olmasıdır. Bu mimari, füze platformunun görsel olarak fark edilmeden kolayca taşınmasını ve stratejik noktalara konuşlandırılmasını mümkün kılıyor.

Lockheed Martin, öz kaynaklarıyla finanse ettiği projeyi yalnızca altı ay gibi kısa bir sürede konsept aşamasından gerçek atış testine getirmeyi başararak, savunma sanayiindeki geleneksel ve hantal tedarik süreçlerine karşı operasyonel hızın önemini bir kez daha kanıtladı.