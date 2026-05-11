Son yıllarda sağlıklı yaşamın vazgeçilmez içeceklerinden biri haline gelen nar suyu, bilim dünyasının da dikkatini çekmeye devam ediyor. Yapılan araştırmaya göre, düzenli nar suyu tüketiminin kalp ve damar sağlığı üzerinde önemli etkiler oluşturabileceği ortaya çıktı.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Araştırmalara göre her gün yaklaşık bir bardak yani 240 ml saf ve şekersiz nar suyu tüketmek, kan basıncının düşmesine yardımcı oluyor. Uzmanlar ayrıca bu doğal içeceğin damar sertliği olarak bilinen aterosklerozun ilerleme hızını da yavaşlatabileceğini belirtiyor.

Bilim insanlarına göre nar suyunun düzenli şekilde tüketilmesi yalnızca tansiyonu dengelemekle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda kalp krizi ve inme riskini azaltabilecek etkiler de gösterebiliyor. Bazı bulgular ise mevcut damar hasarlarının hafiflemesine katkı sağlayabileceğini ortaya koyuyor.

PORTAKAL SUYUNA DOĞAL ALTERNATİF

Uzmanlar, özellikle kalp sağlığını korumak isteyen kişilerin günlük beslenme düzenine nar suyunu eklemeyi düşünebileceğini ifade etti. Vitamin ve antioksidan bakımından güçlü içeriğe sahip olan bu içecek, klasik meyve sularına alternatif olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, nar suyunun tek başına tedavi yöntemi olarak görülmemesi gerektiğinin de altını çiziyor. Özellikle yüksek tansiyon veya kolesterol ilacı kullanan kişilerin düzenli tüketime başlamadan önce doktor görüşü almasının önemli olduğu belirtiliyor. Çünkü nar suyunun bazı ilaçlarla etkileşime girebileceği ifade ediliyor.