Manav reyonuna girdiğinizde ışıl ışıl parlayan elmalar, pürüzsüz armutlar ve canlı görünen limonlar hemen dikkatinizi çeker. Peki, bu kusursuz parlaklığın aslında minik bir böceğin salgısından kaynaklandığını biliyor muydunuz? Ve hatta bu ışıl ışıl parlamayı sağlayan şey bir böceğin ağzından çıkıyor.

BİR BÖCEĞİN ESERİ: SHELLAC

Meyveler dalındayken kendilerini koruyan doğal, mumsu bir tabakaya sahiptir. Ancak bu meyveler toplandıktan sonra sofralarımıza gelene kadar yıkama ve temizleme işlemlerinden geçer. Bu süreçte meyvenin doğal zırhı kaybolur.

Üreticiler, meyvenin su kaybedip pörsümesini engellemek ve raf ömrünü uzatmak için kaybolan bu tabakanın yerine "Shellac" (Şellak) adı verilen bir kaplama uygular. Bu sayede meyveler haftalarca diri ve parlak kalabilir.

HAYATIMIZ BOYUNCA TÜKETMİŞİZ

Peki, nedir bu Shellac? Çoğumuz fark etmesek de hayatımız boyunca tükettiğimiz bu madde, Güneydoğu Asya'da yaşayan "Lak Böceği" tarafından üretiliyor.

Lak böcekleri kendilerini dış etkenlerden korumak için ağaç dallarına yapışarak sert bir reçine salgılar. Bu reçine dallardan toplanır, eritilir, filtre edilir ve gıda sınıfına uygun hale getirilir. Üstelik bu doku sadece elmalarda değil; drajelerde, çikolatalarda, ilaç kapsüllerinde ve hatta kozmetik ürünlerinde bile karşımıza çıkar.

NE TADI NE KOKUSU FARK EDİLMİYOR

Birçok insan böcek kaynaklı bir maddeyi tüketme fikrine mesafeli baksa da, dünya genelindeki gıda otoriteleri (FDA dahil) Shellac kullanımını güvenli buluyor. Meyve üzerindeki miktar miligram seviyesinde olduğu için tadı ya da kokusu fark edilmiyor.

Ancak bu durum herkes için geçerli değil. Vegan tüketiciler, hayvansal (böcek) bir salgı olduğu ve üretim aşamasında böceklere zarar verildiği gerekçesiyle Shellac kaplı ürünlerden kaçınmayı tercih ediyor.

MEYVENİN PARLAKLIĞI TAZELİK KANITI MI?

Bir elmanın "ayna gibi" parlaması her zaman onun yeni toplandığı anlamına gelmez. Aksine, bu parlaklık modern gıda lojistiğinin bir parçasıdır. Kaplama sayesinde meyve, günlerce süren yolculuklara ve farklı depolama sıcaklıklarına rağmen ilk günkü görüntüsünü korur.

KURTULMAK OLDUKÇA KOLAY

Eğer meyvenin üzerindeki bu ek tabakayı tüketmek istemiyorsanız, meyvelerinizi sirkeli ve karbonatlı ılık suda bekleterek fırçalamanız veya kabuğunu soyarak tüketmeniz öneriliyor.