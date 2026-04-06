Şehir otomobilleriyle benzer boyutlara sahip olan ve markanın Ari 458 Pro modeli üzerine inşa edilen bu kompakt araç, sadece 3,82 metrelik uzunluğuyla mikro araç modellerle yarışıyor. L7e kategorisinde yer alan araç, özellikle büyük ve hantal karavanlara ihtiyaç duymayan kamp tutkunları için minimal bir yaşam alanı vadediyor.

SU SİSTEMİ VE PİRİZ SİSTEMİ BULUNUYOR

Aracın dış tasarımı oldukça sempatik ve sade hatlar taşırken, asıl dikkat çekici bölümü yaklaşık 2,8 metrekarelik bir kullanım alanı sunan arka modülü oluşturuyor. İç yüksekliği 1,85 metreye kadar ulaşan bu bölüm, kullanıcılara içeride ayakta durabilme imkânı tanıyor.

Maliyetleri düşürmek amacıyla yatak, mutfak veya tuvalet gibi donanımların yer almadığı araçta, standart olarak yalnızca temiz ve atık su tanklarını içeren su sistemi ile 230 voltluk priz altyapısı sunuluyor. Kişiselleştirilebilir bir yapıya sahip olan bu alan, kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına göre dışarıdan ekleyebileceği ekipmanlarla tam teşekküllü bir kamp aracına dönüştürülebiliyor.

TEK ŞARJLA 230 KİLOMETRE GİDİYOR

Performans tarafında ise şehir içi ve kısa mesafe kamp yolculukları hedeflenerek tasarlanan araç, 20 beygir gücündeki elektrik motoruyla 70 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. 23,5 kWsa kapasiteli bataryası sayesinde tek şarjla 230 kilometreye kadar menzil sunabilen model, 230 km menzil mesafesiyle sınıfı için tatminkar bir verimlilik sergiliyor.

FİYATI 50 BİN EURO'DAN BAŞLIYOR

Yaklaşık 30 bin Euro’dan başlayan fiyatıyla, 50 bin Euro bandındaki orta boy karavanlara göre ekonomik bir seçenek oluşturan Ari Motors’un bu yeni modeli, dijital gösterge paneli ve geri görüş kamerası gibi standart donanımlarının yanı sıra opsiyonel güneş paneli desteğiyle de modern kampçılık ihtiyaçlarına cevap veriyor.