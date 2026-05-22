Hem astronomi meraklıları hem de gökyüzünü izlemeyi sevenler için takvimleri işaretleme zamanı geldi. 31 Mayıs 2026 gecesi, yaklaşık 2 ila 3 yılda bir meydana gelen nadir bir gök olay olan "Mavi Ay" (Blue Moon) gökyüzünü süsleyecek.

Mavi Dolunay nedir?

Ay'ın evrelerini tamamlaması (Yeni Ay'dan Yeni Ay'a) yaklaşık 29,5 gün sürer. Eğer bir takvim ayının hemen başında (örneğin 1 veya 2. gününde) bir Dolunay gerçekleşirse, ayın sonunda kaçınılmaz olarak ikinci bir Dolunay daha yaşanır. İşte bu "ekstra" Dolunay, Mavi Ay'dır.

Gün dönümleri ve ekinokslarla belirlenen bir mevsimde (3 aylık dönem) normalde 3 Dolunay olur. Ancak astronomik takvim nedeniyle bazen bir mevsime dört Dolunay denk gelir. İşte bu dörtlü grubun üçüncü Dolunay'ına Mavi Ay denir.

Ay gerçekten mavi mi görünecek?

Hayır. İngilizcedeki "Once in a blue moon" (kırk yılda bir, çok nadir) deyiminden gelen bu ifade, renkle değil, olayın nadirliğiyle ilgilidir. Ay o gece her zamanki parlak gri/beyaz tonlarında olacaktır.

Dünya genelindeki gözlemciler ve fotoğrafçılar, Ay'ın batışından hemen önce, yerel saatle sabah 04:45 civarında Ay’ı en yüksek ve en net haliyle izleyebilirler.

Astroloji meraklıları, astro-fotoğrafçılar ve amatör gökbilimciler şimdiden o gece için hazırlıklarına başladı.

Dolunay isimleri, yüzyıllar boyunca Amerikan yerlileri ve Avrupalı halkların tarım, hasat ve festival takvimlerini belirlemek için kullanılmıştır. Günümüzde Mavi Ay her ne kadar bilimsel ve popüler bir merak konusu olsa da, aslında insanlığın doğayı ve zamanı takip etmek için kullandığı yüzyıllarlık bir geleneğin devamıdır.

31 Mayıs gecesi başınızı gökyüzüne kaldırdığınızda, sadece bir Dolunay değil; Güneş, Dünya ve Ay'ın binlerce yıldır süren kusursuz kozmik dansının nadir bir anına tanıklık edeceksiniz.