Sosyal medya "yüzyılın kazası" olarak nitelendirilen bir video ile adeta çalkalandı. Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo’nun oğlu Cristiano Jr.’ın banyoda kendi videosunu çektiği sırada, arka planda tuvalet ihtiyacını gideren bir kişi görüntüsünün yansıması internette deprem etkisi yarattı.

Kısa sürede "Ronaldo arkada yakalandı" başlıklarıyla milyonlarca kez paylaşılan video, internette bir kez daha en çok izlenenler arasında girdi. 3 milyondan fazla kişinin izlediği videonun yarattığı devasa merak dalgasının ardından gerçek çok geçmeden gün yüzüne çıktı.

Olayın perde arkasında ise videodaki o meşhur görüntünün aslında Ronaldo’ya ait olmadığını ortaya koydu. Haberlerin hızla yalanlanmasına rağmen, videonun yarattığı etkileşim daha önce de gündem olmuştu. Söz konusu video 2023 yılında paylaşılırken 3 yıl sonra tekrar aynı iddia ile gündeme gelmesi bazı kullanıcıların tepkisine neden oldu.

Yanlış anlaşılmalar üzerine kurulan bu anlık görüntü, en çok izlenen videolar arasına girdi.