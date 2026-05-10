İkinci el otomobil piyasasında "uygun fiyatlı lüks" olarak görülen modeller, satın alma sonrasında sürücülerin kabusu haline gelebiliyor. Uzmanlar, bütçesinin tamamını aracın satış bedeline ayıran vatandaşları uyararak; özellikle 2026 yılı itibarıyla yaşlanan ancak prestijini koruyan bazı modellerin, tamirhanede bir servete mal olabileceğine dikkat çekiyor.

Piyasada cazip fiyatlarla alıcı bekleyen ancak "mekanik saatli bomba" olarak nitelendirilen 7 model, Türk sürücülerinde yakından tanıdığı modellerden oluşuyor.

LİSTENİN BAŞINDA BMW VAR

Listenin başında, lüks imajıyla göz kamaştıran ancak elektronik arızaları ve soğutma sistemi sorunlarıyla bütçeyi sarsan 2009 model BMW 320i yer alıyor. Benzer şekilde, konforuyla iştah kabartan 3.0 V6 motorlu Hyundai Azera ve yüksek performanslı Jetta Variant, ithal parça maliyetleri ve yüksek yakıt tüketimiyle "ucuz" etiketinin arkasında ağır faturalar gizliyor.

BU ARAÇLARI ALANLAR PARAYI HAZIRLANSIN

Orta segmentin popüler tercihlerinden Chevrolet Cruze ve Peugeot 408 THP, hassas soğutma sistemleri ve turbo bakımı gerektiren yapılarıyla titiz kullanıcılar dışında herkes için risk taşıyor.

Ancak asıl uyarı, çift kavramalı şanzımanıyla bilinen Ford Focus ve aşırı ısınma eğilimi gösteren CVT şanzımanlı Mitsubishi Lancer için yapılıyor.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, bu araçların şanzıman onarımlarının karmaşık ve son derece maliyetli olduğunu vurgulayarak, satın alma bedelinin yanı sıra kenarda ciddi bir "acil durum fonu" bulundurulması gerektiğini belirtiyor.

İkinci el araç alacaklara en güvenli rota olarak "bütçenin tamamını kullanmama" stratejisi öneriliyor. Örneğin, toplam sermayesi 1 milyon TL olan bir alıcının, 700-750 bin TL bandındaki araçlara yönelmesi; kalan tutarı ise lastik, ağır bakım, kasko ve beklenmedik mekanik arızalar için ayırması tavsiye ediliyor.