Gıda güvenliği ve beslenme üzerine yapılan son incelemeler, balıkların besin değerinin piyasa fiyatıyla doğru orantılı olmadığını ortaya koydu. Uzmanlar, genellikle "ekonomik seçenek" olarak görülen ve boyutu nedeniyle küçümsenen sardalya balığının, somon ve uskumru gibi popüler türlerden daha yoğun bir besin profiline sahip olduğunu açıkladı.

OMEGA-3 ÇOK YOĞUN

Sardalya, kalp-damar sağlığı ve bilişsel işlevler için kritik öneme sahip olan Omega-3 yağ asitleri bakımından en zengin kaynaklardan biri olarak tanımlanıyor. Teknik veriler, 100 gramlık bir porsiyon baz alındığında sardalyanın sunduğu Omega-3 yoğunluğunun, somon balığının değerlerini aştığını gösteriyor. Ayrıca, kas dokusunun onarımı için gerekli tüm amino asitleri içeren yüksek biyolojik değerli protein sunuyor.

DİĞER BALIKLARDAN AYRILAN YÖNLERİ

Sardalyanın diğer deniz ürünlerinden ayrılan temel özellikleri var. Özellikle kemikleriyle tüketilebilen konserve formları, yüksek oranda kalsiyum içererek kemik yapısını destekliyor. Yüksek oranda B12 ve D vitamini barındırıyor. Hücre koruması sağlayan selenyum ve enerji metabolizması için gerekli fosfor mineralini içeriyor.

ÇOK DAHA AZ CIVA BARINDIRIYOR

Analizler, besin zincirinin alt basamaklarında yer alan sardalyanın, somon ve uskumruya oranla bünyesinde çok daha az cıva ve ağır metal biriktirdiğini kanıtlıyor. Ayrıca, ticari somonların aksine sardalyaların büyük çoğunluğu çiftliklerde yetiştirilmek yerine doğal ortamlarında avlanıyor; bu da malzemenin doğal bileşiminin korunmasını sağlıyor.

KONSERVE OLARAK TÜKETİN UYARISI

Beslenme uzmanları, maksimum fayda için şu yöntemleri öneriyor: Kendi suyunda veya zeytinyağında hazırlanan konserveler, besin değerini koruduğu için en pratik yöntem kabul ediliyor.

Taze sardalyaların ızgara, fırın veya buharda pişirilmesi; yağ asitlerinin yapısını bozan aşırı kızartma yönteminden kaçınılması gerektiği vurgulandı.