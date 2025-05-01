Kasım 2024 yılında hormon tedavisi almaya başlayan 29 yaşındaki Airyn De Niro, trans kadın oldu. Toplumdaki güzellik standartlarıyla mücadele etmesiyle bilinen Airyn De Niro, son haliyle dikkat çekti.

AİLESİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Bu süreçte ailesinden destek aldığını belirten Airyn De Niro, onlara minnettar olduğunu belirterek teşekkür etti. Gözlerden uzak büyütüldüğünü ifade eden genç kadın, LGBTİ+ topluluğunda bir süre kabul görmediğini ve geçiş sürecinin bu anlamda biraz sancılı da geçtiğini aktardı.

DIŞ GÖRÜNÜŞÜYLE DIŞLANDI

Dış görünüşü nedeniyle dışlandığını da söyleyen Airyn De Niro, zaman zaman kendisine 'fazla kadınsı' ya da 'yeterince erkeksi değil' gibi yorumlar yapıldığını aktardı.

Verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çeken Airyn De Niro, kendisine ünlü çocuğu olmasından dolayı etiketlendiğini ve bundan rahatsızlık duyduğunu belirtti.