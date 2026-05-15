The Indian Express gazetesinin haberine göre, Hindistan'da akaryakıt şirketleri, benzin ve mazot fiyatlarını litre başına 3 rupi (0,031 dolar) artırdı.

Son zamla birlikte Delhi'de benzinin litre fiyatı 97,77 rupiye (1,02 dolar), mazotun litre fiyatı ise 90,67 rupiye (0,95 dolar) çıktı.

Söz konusu artış, ülkede 4 yılın ardından akaryakıta yapılan ilk fiyat düzenlemesi olarak kayıtlara geçti.

Hindistan'da akaryakıt fiyatları, eyaletlerin uyguladığı farklı vergi oranları nedeniyle bölgeden bölgeye değişiklik gösterebiliyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle derinleşen enerji krizi ve yükselen petrol fiyatlarının ardından yakıt tüketiminin ve döviz çıkışının azaltılması ile yerli ürün kullanımının artırılması çağrısında bulunmuştu.

Modi, döviz üzerindeki baskının azaltılması için halktan bir yıl boyunca zorunlu olmayan altın alımlarından kaçınmalarını istemiş, yurt dışı tatilleri ve yabancı ülkelerde düzenlenen düğün organizasyonlarının da sınırlandırılması gerektiğini belirtmiş, metro ve toplu taşıma kullanımının yaygınlaştırılması çağrısı yapmıştı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.