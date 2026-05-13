Hindistan hükümeti, yerel para birimi rupiyi korumak ve cari açığı dizginlemek amacıyla altın ve gümüş ithalatında radikal bir vergi artışına gitti. Sürpriz bir kararla değerli metallerdeki ithalat vergisi yüzde 6 seviyesinden yüzde 15’e yükseltildi. Başbakan Narendra Modi’nin halka yaptığı "bir yıl boyunca altın almayın" çağrısının hemen ardından gelen bu yasal düzenleme piyasalarda altının baskılanmasına gümüş ve bakır fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

ALTININ ONS FİYATI DAR BANTTA SIKIŞTI

Hindistan'ın ithalat talebini düşürmesi beklenen bu vergi hamlesi küresel altın fiyatları üzerinde doğrudan baskı oluşturdu. Karar sonrası ons altın fiyatları 4.690 - 4.700 dolar aralığında çakılı kalarak yatay bir seyir izlemeye başladı. Analistler, Hindistan’ın iç piyasasındaki talebin zayıflamasının altının küresel bazdaki yukarı yönlü ivmesini kısa vadede kısıtlayabileceğini öngörüyor.

GÜMÜŞTE SON İKİ AYIN ZİRVESİ

Altındaki durgunluğun aksine gümüş piyasasında tam anlamıyla bir ralli yaşanıyor. Yatırımcıların sanayi potansiyeli yüksek metallere yönelmesiyle birlikte ons gümüş 87,80 dolar ile son iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Gümüşün onsu en son 12 Mart 2026 tarihinde 87,42 doları görmüştü.

Gümüşün aylık değer kazancı yüzde 15,32'ün üzerine çıkarken yurt içinde de gram gümüş son günlerin en yüksek seviyesi olan 128,10 liraya ulaştı.

ALTIN-GÜMÜŞ RASYOSUNDA SON DURUM

Altın-Gümüş Rasyosu 66 seviyesinden 53,92'ye kadar geriledi. Uzmanlar, rasyodaki bu düşüşün gümüşün altına kıyasla çok daha agresif bir performans sergilediğini ve fonların gümüşü daha cazip bir varlık olarak konumlandırdığını belirtiyor.

TEDARİK SIKINTISI BAKIRI GÜÇLENDİRDİ

Bakır fiyatlarında geçen yıl yaşanan yükseliş seyri yeni yılda da etkisini sürdürdü. Orta Doğu'daki gerginliklerin küresel ekonomik aktivite üzerinde risk oluşturmasıyla ABD/İsrail-İran savaşı başladıktan sonra bakır fiyatlarında geri çekilmeler görülmesine karşın bakır tedarikine ilişkin sıkıntıların ve talebin devam etmesi fiyatların tekrar toparlanmasını sağladı.

ABD/İsrail-İran savaşının başlaması sonrasında petrol tedarikine yönelik bozulmaların yenilenebilir enerjiye ilgiyi artırması da bakır fiyatlarının yükselişinde etkili oldu.

Son zamanlarda da Hürmüz Boğazı kaynaklı sıkıntılardan dolayı kükürt tedarikinin de olumsuz etkilenmesi bakır fiyatlarının rekoru meydana getirdi.

Özellikle Zambiya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki bakır üretim hatları, cevher ayrıştırma için gereken sülfürik asit üretiminde bu kükürde bağımlı konumda. Bu lojistik darboğaz, küresel bakır arzı üzerinde etkili oldu.

Bu gelişmelerle bakırın libresi, 6,64 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Nisan ayı sonuna göre yüzde 10'un üzerinde artan bakırın libresi, 2025 sonuna oranla yüzde 16'nın üzerinde yükseliş kaydetti.

TEKNİK ANALİZDEN 'KAR SATIŞI' UYARISI

Finansal piyasalarda fiyat hareketlerinin hızını ve değişim gücünü ölçen teknik analiz göstergesi Göreceli Güç Endeksi (RSI), genellikle 14 dönemlik verileri baz alarak 0 ile 100 arasındaki değerlerle varlıkların momentumunu takip ediyor. Yatırımcılar tarafından yakından izlenen bu indikatörde 70 seviyesinin üzeri "aşırı alım", 30 seviyesinin altı ise "aşırı satım" bölgesi olarak kabul edilerek stratejik alım-satım sinyalleri üretiliyor.

Gümüş fiyatlarındaki dik ivmeli yükseliş, teknik göstergelerde "aşırı alım" sinyallerini de beraberinde getirdi. Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) 70 sınırına dayanması, piyasada bir yorgunluk emaresi olarak kabul ediliyor. Analistler, yatırımcıları bu denli sert bir rallinin ardından gelebilecek kar realizasyonu amaçlı düzeltme hareketlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KÜRESEL TİCARET SAVAŞLARI GÜMÜŞÜ NASIL ETKİLEYECEK?

Gümüşün endüstriyel kullanım alanının geniş olması, fiyatların makroekonomik gelişmelere duyarlılığını artırıyor. Özellikle ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden çıkacak sonuçlar, gümüş talebi için kritik önem taşıyor. Olası bir anlaşma teknoloji yatırımlarını hızlandırarak gümüşü diri tutabilirken, ticaret savaşlarının kızışması piyasadaki mevcut iyimser havayı tersine çevirebilir.