Farklı ülkelere seyahat etmek yalnızca yeni yerler görmek değil, aynı zamanda o toplumların kültürel kurallarını da öğrenmek anlamına geliyor. Turistlerin çoğu zaman farkında olmadan yaptığı küçük davranışlar ise bazı kültürlerde ciddi bir saygısızlık olarak algılanabiliyor. Özellikle Güney Asya ve Orta Doğu’nun bazı bölgelerinde geçerli olan “sol el kuralı”, yabancı ziyaretçilerin en sık şaşırdığı geleneklerden biri olarak dikkat çekiyor.

SOL EL 'KİRLİ İŞLERİN' ELİ OLARAK KABUL EDİLİYOR

Uzmanlara göre bu coğrafyalara seyahat edenlerin günlük davranışlarında bile dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu bölgelerde sol el, tarihsel ve kültürel nedenlerle “kirli işler” için kullanılan bir el olarak kabul ediliyor. Bu nedenle sosyal etkileşimlerde sol elin kullanılması hoş karşılanmıyor.

Hindistan, Sri Lanka ve Orta Doğu’nun bazı bölgelerinde sol elin kullanımı geleneksel olarak hijyenle ilişkilendiriliyor. Tuvalet temizliği veya ayakkabı çıkarma gibi işlerin sol elle yapılması yaygın bir kültürel alışkanlık olduğu için, aynı elin sosyal ortamlarda kullanılması saygısızlık olarak görülüyor.

Bu nedenle günlük hayatta birçok davranışta sağ el tercih ediliyor. Yemek yemek, birine bir şey uzatmak veya tokalaşmak gibi eylemler özellikle sağ elle yapılması gereken davranışlar arasında yer alıyor.

SOL ELLE PARA BİLE UZATAMAZSINIZ

Bu kültürel kuralın ihlali bazen beklenmedik tepkilere yol açabiliyor. Birine sol elinizle hediye uzatmak, para vermek ya da yemek yerken lokmayı sol elinizle ağzınıza götürmek, karşınızdaki kişi tarafından ciddi bir saygısızlık olarak algılanabiliyor.