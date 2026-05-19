Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin’den gelen yeni nesil hipersonik füze tehditlerine karşı koyabilmek amacıyla tarihinin en büyük iç güvenlik projesi olan "Altın Kubbe" füze kalkanı planını hızlandırma kararı aldı.

Pentagon, mevcut Amerikan savunma sistemlerinin sınırlı balistik füzelere karşı etkili olduğunu, ancak ses hızının katlarca üzerine çıkan hipersonik füzelere, seyir füzelerine ve koordineli İHA sürüsü saldırılarına karşı yetersiz kalabileceğini vurguluyor.

Kongre Bütçe Ofisi'nin (CBO) yayımladığı değerlendirmeye göre, "Amerika'nın Demir Kubbesi" olarak da nitelendirilen bu devasa yapay zeka destekli projenin faturası yaklaşık 1,2 trilyon doları bulacak.

RUSYA VE ÇİN FÜZELERİ ABD'Yİ ENDİŞELENDİRDİ

Rusya’nın atmosferde manevra yapabilen Mach 20 hızındaki Avangard füzesi ile Çin’in radarları aldatmak için tasarlanan DF-17 sistemi gibi tehditler, Washington’da sivil ve askeri altyapının güvenliği konusundaki endişeleri artırdı.

Uzmanlar, Patriot ve THAAD gibi mevcut en gelişmiş sistemlerin bile aynı anda yüzlerce hedefi içeren yoğun füze salvolarını durduramayacağı uyarısında bulunuyor.

Bu açığı kapatmayı hedefleyen Altın Kubbe; uzay tabanlı sensörler, kara konuşlu bataryalar, denizdeki kruvazörler ve havadan gözetleme unsurları olmak üzere dört entegre katmandan oluşacak ve olası bir siber saldırıda ulusal komuta merkeziyle bağ kopsa bile bağımsız olarak çalışmaya devam edebilecek.