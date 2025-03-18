Aralarında oyuncular, yönetmenler ve senaristlerin de olduğu Hollywood çalışanları mektupta hükümeti, yapay zeka için geçerli mevcut yasaları korumaya çağırdı.
Mektupta "Yapay zekanın eğitilmesi ve geliştirilmesi için mevcut yasaların gevşetilmesi Hollywood sektörünü olumsuz etkiler" dendi.
Hollywood ünlüleri yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ve Google'ın yapay zekayı eğitmek için telif hakkıyla korunan materyalleri kullanma teklifine de karşı çıktı.
İmzacılar arasında Ben Stiller, Ayo Edebiri, Cara Delevingne, Chloe Fineman, Cate Blanchett, Guillermo del Toro ve Taika Waititi gibi ünlü isimler yer aldı.