Hong Kong yönetimi, Londra’ya alternatif bir finans merkezi olma yolunda kurumsal gücünü artırmak amacıyla, Pekin’in "Kuşak ve Yol" girişimi içinde yer alan ülkeleri hedef alıyor. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre şehir, küresel altın ticaretindeki ağırlığını artırmak için stratejik ortaklıklar kurmaya odaklanmış durumda.

YUAN'IN ULUSLARARASI GÜCÜ HEDEFLENİYOR

Hong Kong'un bu hamlesi, Pekin’in egemen devletleri altın rezervlerini ana kara Çin'de tutmaya ikna etme çabalarıyla paralellik gösteriyor. Kaynaklar, bu girişimin Çin yuanının yatırım yapılabilir bir varlık olarak uluslararası cazibesini artırmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu belirtiyor. Hong Kong hükümeti ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

ÜÇ YILDA 2 BİN TON KAPASİTE

Bu yıl başlatılan kamuoyu kampanyasıyla Hong Kong; altın ticareti, finansmanı ve depolanması konusunda bölgeyi bir "merkez" olarak konumlandırıyor. Hükümet kontrolündeki takas sisteminin bu yıl içinde denemelere başlaması planlanırken, Şanghay Altın Borsası ile de bir iş birliği anlaşması imzalandı. Ayrıca, şehrin altın depolama kapasitesinin üç yıl içinde 2 bin tona çıkarılması hedefleniyor.

LONDRA'NIN TAHTINA GÖZ DİKİLDİ

Dünyanın en büyük altın ticaret merkezi olan Londra’da günlük milyarlarca dolarlık işlem hacmi gerçekleşiyor. Hong Kong’un bu hedefe ulaşabilmesi için, rezervlerinde büyük miktarda altın tutan ve piyasaya likidite sağlayan merkez bankalarının desteğini alması kritik önem taşıyor. Hong Kong; HSBC, Standard Chartered ve Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) gibi dev finans kuruluşlarının desteğini şimdiden garantilemiş durumda.

BÖLGESEL REKABET KIZIŞIYOR

Hong Kong'un bu emelleri, bölgedeki bir diğer güçlü rakip olan Singapur ile karşı karşıya gelmesine neden oluyor. Singapur da yabancı merkez bankalarının altınlarını saklayabileceği bir depo kapasitesi oluşturmak için JPMorgan Chase ve UBS gibi devlerle iş birliği yapıyor.

GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI VE LOJİSTİK AVANTAJLAR

Küresel belirsizlikler ve enflasyonist baskılar nedeniyle altın, uzun vadeli bir değer saklama aracı olarak önemini koruyor. Merkez bankaları geleneksel olarak altınlarını yönetim kolaylığı nedeniyle Londra'da tutsa da, son dönemde bazı ülkeler alternatif saklama alanları aramaya başladı. Kamboçya, altınını Çin’de tutma teklifini kabul eden ilk ülkelerden biri olurken, Güney Afrika da rezervleri için en uygun konumu değerlendirdiğini açıkladı.

Hong Kong, ana kara Çin’e kıyasla lojistik açıdan daha esnek bir yapı sunuyor. Çin’de altın ithalat ve ihracatı sıkı denetimlere ve Şanghay Altın Borsası rotasına tabiyken; Hong Kong’un "offshore" (kıyı ötesi) statüsü, sevkiyatların çok daha kolay ve hızlı yapılmasına olanak tanıyor.

TEKNİK DETAYLAR NETLEŞİİYOR

Yeni kurulacak takas sisteminde hangi standarttaki altın külçelerinin kabul edileceği ve işlemlerin hangi para birimleri üzerinden yürütüleceği konusundaki çalışmalar sürüyor. Şehrin, uluslararası piyasalarla uyum sağlamak adına küresel standart olan "London Good Delivery" (Londra İyi Teslimat) kriterlerini benimsemesi bekleniyor.