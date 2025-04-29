NOW'da iki sezondur yayınlanan Hudutsuz Sevda, üçüncü sezon onayı aldı ancak garip bir şekilde...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi erken sezon finali yapacak yani kinci sezonunu 63. bölümde kapatacak.

Yapımcı Fatih Aksoy'un imza attığı, Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in başrolünde olduğu dizinin yeni sezonda 'Halo' kod adıyla yeni bir konseptle ekran yolculuğuna devam edeceği belirtildi.

'Hudutsuz Sevda'da 'Zeynep' karakterini canlandran Miray Daner'in de sezon finalinde ekibe veda edeceği iddia edildi.

Miray Daner'in ayrılık haberi sonrası seyirci sosyal medyada "O yoksa bizi de yok sayın" yorumunda bulundu.