İtalya'nın güneyindeki Basilicata bölgesinde yer alan ve bir dönem "ülkenin utancı" olarak nitelendirilen Matera şehri, geçirdiği büyük dönüşümle bugün uluslararası turizmin dikkat çeken merkezlerinden biri haline geldi.

"ULUSAL REZALET" OLARAK GÖRÜLÜYORDU

1950'li yıllarda dönemin Başbakanı Alcide De Gasperi tarafından "ulusal bir rezalet" olarak tanımlanan Matera, o yıllarda aşırı yoksulluk ve sağlıksız yaşam koşullarıyla anılıyordu. Sassi adı verilen bölgedeki mağara evlerde kanalizasyon ve elektrik sisteminin bulunmaması, geniş ailelerin hayvanlarla birlikte aynı ortamda yaşaması, hükümetin müdahalesiyle sonuçlanmıştı. Bölge sakinleri, sağlık riskleri nedeniyle tahliye edilerek modern konutlara yerleştirilmişti.

MODERN TURİZMİN YENİ ADRESİ

Geçmişte "gecekondu" olarak kabul edilen antik mağara konutlar, günümüzde restore edilerek lüks konaklama tesislerine dönüştürüldü. Bölgeyi ziyaret eden turistler, özellikle "Sassi di Matera" olarak bilinen iki bölgedeki mağara otelleri tercih ediyor. Ziyaretçiler, pencereleri bulunmayan bu taş yapıların sunduğu sessizlik ve izolasyonun, modern şehir hayatından kaçış arayanlar için "farklı bir deneyim" sunduğunu ifade etti.

TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİK

Matera sadece konaklama imkanlarıyla değil, aynı zamanda korunmuş tarihi dokusuyla da ön plana çıkıyor.