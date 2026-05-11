Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’e bir adım uzaklıkta. İngiltere Championship play-off yarı final rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Millwall’ı 2-0 yenen Hull, adını finale yazdırdı. Hull City’e galibiyeti getiren golü 64. dakikada Belloumi ve 79. dakikada Gelhardt kaydetti.

FİNAL 23 MAYIS’TA WEMBLEY’DE

Hull City böylece, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'ndaki final maçında Premier Lig'e çıkmak için mücadele edecek. Play-off'ta final mücadelesi veren diğer iki takım ise ligi 4 ve 5. sıralarda bitiren Southampton ve Middlesbrough. İki takım 12 Mayıs Salı günü 0-0’ın rövanşında karşı karşıya gelecek. Turu geçen takım Hull City’nin rakibi olacak.

Hull City, tarihinde 2008 ve 2016 yıllarında play-off'a kalmış ve her ikisinde de Premier Lig'e çıkmayı başarmıştı.

PREMİER LİG’E YÜKSELEN TAKIMA SERVET

Henüz netleşmemiş rakamlara göre Championship'ten Premier Lig'e yükselecek olan takım 295 milyon euro ile 305 milyon euro arasında bir para ödülü kazanacak. Acun Ilıcalı'nın takımı, final mücadelesini kazanması halinde 300 milyon euroyu kasasına koyabilir.