İran’da devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı’nın bloke edilmesi, küresel tedarik zincirindeki kırılganlığı bu kez Japonya’nın en sevilen atıştırmalık paketlerine taşıdı. Mürekkep üretiminde kullanılan petrol türevi ham maddelere erişimde zorluk yaşayan sektör devi Calbee, ürün ambalajlarında radikal bir değişikliğe giderek siyah-beyaz tasarıma geçeceğini duyurdu.

14 ÜRÜNDE RENKLİ PAKET DÖNEMİ BİTİYOR

Özellikle canlı renkli patates cipsi paketleriyle tanınan Calbee, mayıs ayı sonuna kadar ambalajlarında siyah-beyaz tasarıma geçecek 14 farklı ürününü belirledi. Şirketten yapılan açıklamada kararın arkasında mürekkep bileşeni olan nafta tedarikindeki aksamaların yattığı belirtildi. Savaş nedeniyle "belirli ham maddelerin" arzında yaşanan istikrarsızlık, şirketi maliyetleri ve üretimi yönetmek adına bu sıradışı önlemi almaya itti.

HAM MADDE KRİZİ VE ORTA DOĞU BAĞIMLILIĞI

Japonya, mürekkep üretiminin vazgeçilmezi olan nafta ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Orta Doğu’dan ithal ediyor. Şubat ayı sonunda patlak veren İran savaşı bu kritik ikmal hattını doğrudan etkiledi. Daha önce mart ayında başka bir cips markasının, fabrikalarını çalıştırmak için gerekli akaryakıtı bulamaması nedeniyle üretimi durdurması ülkede kısa süreli bir paniğe yol açmıştı. Calbee’nin kararı enerji krizinin tüketici ürünleri üzerindeki somut etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

HÜKÜMETTEN 'STOKLAR YETERLİ' AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili açıklama yapan Japonya Hükümet Sözcüsü Kei Sato, nafta sıkıntısının geniş çaplı bir kaosa neden olmayacağı konusunda halka güvence verdi. Sato, acil durum bülteniyle yayınlanan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Önemli sektörler için yeterli mürekkep ham maddesi ve nafta stoku güvence altına alınmıştır. Hürmüz Boğazı dışındaki rotalar üzerinden ithalatın devam etmesi için dev şirketlerle koordineli çalışıyoruz. Mayıs ayında Orta Doğu dışından yapılan ithalat, savaş öncesine göre üç katına çıkmıştır."

ŞİRKET HİSELERİ HABERLE BİRLİKTE DÜŞTÜ

Hiroşima’da 1949 yılında kurulan ve bugün Asya’dan Avrupa’ya geniş bir pazara hükmeden Calbee, 2025 yılında 322,5 milyar yen (yaklaşık 2,04 milyar dolar) satış rakamına ulaşmıştı. Ancak ambalaj değişikliği haberi finans piyasalarında endişeyle karşılandı. Nikkei 225 endeksinin yükselişle kapandığı günde, Calbee hisseleri %1’in üzerinde değer kaybetti.